Atwasat

«مازدا» تبيع مصنعها في روسيا مقابل دولار واحد فقط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 05:00 مساء
«مازدا» تبيع مصنعها في روسيا مقابل دولار واحد فقط
«مازدا» تعقد اتفاقا لبيع مصنعها بروسيا بسعر قليل مقابل العودة (الإنترنت)
alwasat radio

باتت «مازدا» هي أحدث شركة مصنعة تتخلى عن عمليات التصنيع في روسيا بمصنع «CX-5 وCX-9» بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وكانت «مازدا» جزءًا من مشروع مشترك مع الشركة المصنعة الروسية Sollers، مثل العديد من الشركات المصنعة الأخرى، باعت حصتها البالغة 50٪ في المصنعة الروسية مقابل مبلغ ضئيل من النقود، ولكن بشرط يسمح لها بإعادة الشراء بنفس القيمة وكان السعر 1 دولار تقريبًا.

- محرك فائق للسيارة الجديدة «مازدا CX-60»

يسمح بند إعادة الشراء في اتفاقية البيع لشركة «Mazda» بإعادة الشراء بنفس المبلغ، في غضون ثلاث سنوات من تاريخ البيع.

تمتلك «Mazda» حصة سوقية نسبتها 1.8٪ في روسيا، فضلاً عن تكلفة بناء وتجهيز المصنع ومصنع المحركات القريب، إضافة إلى القدرة على إنتاج 50000 وحدة سنويًا.

لدى «Mazda» العديد من المصانع الأخرى في بلدان مختلقة مخصصة لكل من السيارات ومحركات الغاز.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الملياردير جيف بيزوس سيتبرع بمعظم ثروته للجميات الخيرية

الملياردير جيف بيزوس سيتبرع بمعظم ثروته للجميات الخيرية
ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!

ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!
تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته

تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته
منظمات غير حكومية: «توتال إنرجي» تتصدر المشاريع الجديدة في أفريقيا

منظمات غير حكومية: «توتال إنرجي» تتصدر المشاريع الجديدة في أفريقيا
وفاة الدبلوماسي غيث سيف النصر عن عمر ناهز 80 عاما

وفاة الدبلوماسي غيث سيف النصر عن عمر ناهز 80 عاما
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته

نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته
الأمم المتحدة: عدد سكان العالم تخطى 8 مليارات نسمة

الأمم المتحدة: عدد سكان العالم تخطى 8 مليارات نسمة
كوليبالي: نرغب في تكرار إنجاز «مونديال 2002»

كوليبالي: نرغب في تكرار إنجاز «مونديال 2002»
شاهد في «اقتصاد بلس»: مليارا دولار قيمة الصادرات التركية لليبيا في 10 أشهر

شاهد في «اقتصاد بلس»: مليارا دولار قيمة الصادرات التركية لليبيا في 10 أشهر
«لعيب».. تميمة قطر المونديالية

«لعيب».. تميمة قطر المونديالية
بنس: كلمات ترامب قبيل اقتحام الكابيتول عرضت أميركيين «للخطر»

بنس: كلمات ترامب قبيل اقتحام الكابيتول عرضت أميركيين «للخطر»
«إعلان كبير» مرتقب لترامب الثلاثاء.. هل يترشح للانتخابات الرئاسية؟

«إعلان كبير» مرتقب لترامب الثلاثاء.. هل يترشح للانتخابات الرئاسية؟
تعليقا على منع اجتماع مجلس الدولة.. السفارة البريطانية: عرقلة نشاط المؤسسات المدنية أمر غير مقبول

تعليقا على منع اجتماع مجلس الدولة.. السفارة البريطانية: عرقلة نشاط المؤسسات ...
«غرف حسّية» لمصابي التوحد.. قطر تضيف جمهورا جديدا للمونديال

«غرف حسّية» لمصابي التوحد.. قطر تضيف جمهورا جديدا للمونديال
«بوابة الوسط» تكشف فحوى أحدث رسائل وزارة الرياضة للجنة الأولمبية الليبية

«بوابة الوسط» تكشف فحوى أحدث رسائل وزارة الرياضة للجنة الأولمبية الليبية
حزب العمال الكردستاني ينفي أي دور له بانفجار إسطنبول

حزب العمال الكردستاني ينفي أي دور له بانفجار إسطنبول
كائنات فضائية وسفر بالصواريخ.. كيف يرى إيلون ماسك المستقبل؟

كائنات فضائية وسفر بالصواريخ.. كيف يرى إيلون ماسك المستقبل؟
شركات الموضة مسؤولة عن 4% من انبعاثات غازات الدفيئة بما تعادل حصة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا

شركات الموضة مسؤولة عن 4% من انبعاثات غازات الدفيئة بما تعادل حصة ألمانيا وفرنسا...
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
إصدار محدود ونادر لـ «ماكلارين 765 إل تي سبايدر»
إصدار محدود ونادر لـ «ماكلارين 765 إل تي سبايدر»
سيارة دفع رباعي كهربائية من فولفو
سيارة دفع رباعي كهربائية من فولفو
بالصور: تعرف إلى جديد ميتسوبيشي «ديليكا ميني»
بالصور: تعرف إلى جديد ميتسوبيشي «ديليكا ميني»
ما جديد فولفو «EX90» الكهربائية؟
ما جديد فولفو «EX90» الكهربائية؟
5 نصائح لقيادة آمنة تحت الأمطار
5 نصائح لقيادة آمنة تحت الأمطار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حلول متقدمة من «مرسيدس» لمنع حوادث السيارات نهائيا
حلول متقدمة من «مرسيدس» لمنع حوادث السيارات نهائيا...
تخلص من خدوش سيارتك بنفسك في خطوات بسيطة
تخلص من خدوش سيارتك بنفسك في خطوات بسيطة...
تعرف إلى سعر الإصدار المحدود من «جولف فولكس فاغن»
تعرف إلى سعر الإصدار المحدود من «جولف فولكس فاغن»...
بالفيديو: تعرف على جديد «Dodge»
بالفيديو: تعرف على جديد «Dodge»...
«البيك-أب» ملاذ الأميركيين من تغير المناخ
«البيك-أب» ملاذ الأميركيين من تغير المناخ...
المزيد
«مازدا» تبيع مصنعها في روسيا مقابل دولار واحد فقط
«مازدا» تبيع مصنعها في روسيا مقابل دولار واحد فقط...
59 ألف دولار للحصول على «G80Sport» الجديدة
59 ألف دولار للحصول على «G80Sport» الجديدة...
نسخة من «فيراري F50» قد تباع بـ6.5 مليون دولار
نسخة من «فيراري F50» قد تباع بـ6.5 مليون دولار...
5 نصائح لقيادة آمنة تحت الأمطار
5 نصائح لقيادة آمنة تحت الأمطار...
ما جديد فولفو «EX90» الكهربائية؟
ما جديد فولفو «EX90» الكهربائية؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط