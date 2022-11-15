«مازدا» تبيع مصنعها في روسيا مقابل دولار واحد فقط

القاهرة - بوابة الوسط

باتت «مازدا» هي أحدث شركة مصنعة تتخلى عن عمليات التصنيع في روسيا بمصنع «CX-5 وCX-9» بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وكانت «مازدا» جزءًا من مشروع مشترك مع الشركة المصنعة الروسية Sollers، مثل العديد من الشركات المصنعة الأخرى، باعت حصتها البالغة 50٪ في المصنعة الروسية مقابل مبلغ ضئيل من النقود، ولكن بشرط يسمح لها بإعادة الشراء بنفس القيمة وكان السعر 1 دولار تقريبًا.

- محرك فائق للسيارة الجديدة «مازدا CX-60»

يسمح بند إعادة الشراء في اتفاقية البيع لشركة «Mazda» بإعادة الشراء بنفس المبلغ، في غضون ثلاث سنوات من تاريخ البيع.

تمتلك «Mazda» حصة سوقية نسبتها 1.8٪ في روسيا، فضلاً عن تكلفة بناء وتجهيز المصنع ومصنع المحركات القريب، إضافة إلى القدرة على إنتاج 50000 وحدة سنويًا.

لدى «Mazda» العديد من المصانع الأخرى في بلدان مختلقة مخصصة لكل من السيارات ومحركات الغاز.

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