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59 ألف دولار للحصول على «G80Sport» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 12:11 مساء
59 ألف دولار للحصول على «G80Sport» الجديدة
تعرف إلى مميزات ومواصفات سيارة «G80 Sport» الجديدة (الإنترنت)
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أعلنت صانعة السيارات الكورية «Genesis» (وهي الذراع الفاخرة لـ هيونداي) خلال الأسبوع الماضي، عن طرح الإصدار «G80 Sport» كموديل 2023 وذلك بعد الإعلان رسميًا عن السيارة للمرة الأولى في أغسطس العام الماضي، وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

الهيكل الخارجي
أبرز ما يميز الشكل الخارجي للإصدار «G80 Sport» القياسية هو تطعيمات الكروم باللون الأسود اللامع، التي تظهر عند المصد الأمامي والشبكة الأمامية، وعتبات الأبواب وحواف النوافذ، وفي الواجهة جاءت المصابيح الأمامية بإطارات سوداء، تظهر أيضًا عند فتحات العادم لتتلاءم مع المصد المعاد تصميمه.

ويستمر المظهر الرياضي الجديد عند الجوانب من خلال الفرامل باللون الأحمر، خلف العجلات الأمامية، والجنوط الجديدة باللون الأسود، والتي تأتي بمقاس 19 و20 بوصة، بنمطين من تصميم الأضلاع وتنفرد «G80 Sport» بلون الطلاء الأحمر Cavendish Red الحصري.

داخلية السيارة
منحت جينيسيس الإصدار «G80 Sport» بعض التحديثات داخل المقصورة، وتشمل عجلة قيادة حصرية مكوّنة من ثلاثة أذرع بخياطة زخرفية، ودواسات من الألومنيوم بتصميم رياضي، وتم تزيين بعض الأسطح بألياف الكربون أو نسيج معدني، ويمكن لعملاء جينيسيس طلب السيارة بمجموعة «Comfort» الخاصة بالمقاعد والتي تتضمن مقاعد n القابلة للتعديل كهربائيًا ومزودة بخاصية التدليك للمقاعد الأمامية (للسائق والراكب).

محرك السيارة
تعتمد «G80 Sport» على محرك رباعي الأسطوانات سعته 2.5 لتر، متصل بشاحن تيربو قادر على توليد قوة«304 حصان»، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي ثماني سرعات بشكل قياسي، ويمكن للعملاء الاختيار بين نظام الدفع الخلفي أو الدفع الكلي للعجلات.

سعر السيارة
من المقرر أن تتراوح الأسعار بين 56.693 دولارًا لنظام الدفع الخلفي و59.416 دولارًا لنظام الدفع الرباعي.

تعرف إلى مميزات ومواصفات سيارة «G80 Sport» الجديدة (الإنترنت)
تعرف إلى مميزات ومواصفات سيارة «G80 Sport» الجديدة (الإنترنت)
تعرف إلى مميزات ومواصفات سيارة «G80 Sport» الجديدة (الإنترنت)
تعرف إلى مميزات ومواصفات سيارة «G80 Sport» الجديدة (الإنترنت)
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