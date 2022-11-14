نسخة من «فيراري F50» قد تباع بـ6.5 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

السيارات الحديثة من فيراري مثل «SF90 Stradale» بعيدة كل البعد عما كانت عليه فيراري «F50»، عندما ظهرت لأول مرة في جنيف العام 1995.

على سبيل المثال، لم يتم تجهيز السيارة «SF90» بمحرك مشابه ميكانيكيًا لسيارة «Charle Leclerc"s» المخصصة لفورمولا وان.

لطالما كانت فيراري «F50» هي الأقرب إلى سيارات الفورمولا وان والتي يمكن اقتناء نسخة منها.

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من المحتمل أن يكون هذا هو السبب في بيع نسخة منها مقابل ما بين 5.5 و6.5 مليون دولار وهذا رقم كبير، لكن سيارة «Ferrari F50» بيعت بأكثر من 3 ملايين دولار في وقت سابق.

السيارة مزودة بمحرك سعة 4.7 لتر V12 ينتج 512 حصانًا وعزم دوران يبلغ 347 رطلاً، يتم إرساله إلى العجلات الخلفية عبر علبة تروس يدوية من ست سرعات.

استخدمت «F50» بالفعل محركًا مستوحى من F1 وتم بناؤه بنفس الطريقة.

المشتري سنغافوري

ووفقًا لمزادات «RM Sotheby"s»، تم بيع النسخة المعروضة للبيع في نوفمبر 1995 إلى تاجر سنغافوري يسمى «Hong Seh Motors».

لم يكن لديها سوى مالكين، أحدهما هو مدير الوكالة في «Hong Seh»، من الواضح أنه اشتراها للاستثمار، حيث تم الاحتفاظ بالسيارة في مرآب، ولم تفعل أي شيء أكثر من عدد الأميال المقطوعة من هناك، ذهبت إلى عاشق لفيراري مجهول في تكساس.. كان ذلك في العام 2013، بعد 18 عامًا من وضعها في مرآب بسنغافورة.

أعمال الترميم والصيانة

بعد هذا التوقف الطويل ربما احتاجت إلى الكثير من أعمال الترميم والصيانة، وهي ليست رخيصة أبدًا بالنسبة لسيارة مثل «فيراري F50».

ويقول المالك الجديد لمزادات «RM Sotheby"s» إنه قام بصيانة السيارة بشكل مناسب في «NorwoodAuto Italia» في كارولتون، تكساس، ووفقًا للوثائق السيارة قطعت فقط 625 ميلاً.

ويتوقع «RM Sotheby"s» أن تحقق السيارة ما بين 5.5 و6.5 مليون دولار عندما تعرض في المزاد العلني.

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