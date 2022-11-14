5 نصائح لقيادة آمنة تحت الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

قد يقلق البعض من القيادة عند حدوث الأمطار خشية الانزلاق أو الغرز في الوحل.

ويجب أن تعرف أن أنظمة الحماية من الانزلاق مثل«ESP» لا تمنع الانزلاق المائي، لمواجهة خطر الانزلاق المائي وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

تقليل السرعة

- يجب تجنب مناورات الكبح والتوجيه الشديدة ويجب مراعاة الطرق الموحلة أو الزلقة عند السير، وتقليل السرعة قدر الإمكان، حتى لا تفقد الإطارات اتصالها بالطريق، وحتى لا يحدث الانزلاق المائي على المحور الأمامي، وتتبعها العجلات الخلفية كما يجب عليك تجنب الطرق المتعرجة والمائلة والانعطافات الشديدة والضغط على دواسة الكبح بشدة.

إسعافات أولية

- ينصح الخبراء بأن يحتفظ مالك السيارة في سيارته بعلبة إسعافات أولية، وأغطية حرارية، وخزان طاقة ممتلئًا دائمًا لشحن بطاريات السيارة، وشبكة إطارات في حالة التعرض للوقوع في أوحال أو حالات الغرز في الجليد، وسائل مضادة للتجمد، يجب عليك الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة.

الأنوار وصيانة الإطارات

- يجب أن تتبع صيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة لتجنب مشاكل توابع الأمطار، لما تتركه من وحل وتراكم المياه، يجب أن تقوم بتبديل الإطارات القديمة بإطارات جديدة لمنع تزلق الكاوتشوك.

القيادة ببطء

- عند القيادة تحت الأمطار يجب استخدام مساحات السيارة بشكل مستمر، وهنا عليك صيانتها قبل بداية الشتاء حتى لا تواجه مشاكل أنت في غنى عنها، أيضًا يجب عليك القيادة ببطء في المطر لمنع انزلاق السيارة والحفاظ على التركيز أثناء القيادة، وإشعال الأنوار الأمامية سواء في الليل أو النهار.

وعند القيادة تحت المطر يجب الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين، للتمكن من التحكم بالسيارة والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع السيارات الأخرى، يجب ألا تضغط على الفرامل بشكل مفاجئ وأثناء سرعة عالية، وعند الانعطاف يجب أن تبطئ سرعتك جدًا لمنع انزلاق السيارة.