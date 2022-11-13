ما جديد فولفو «EX90» الكهربائية؟

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت فولفو عن إطلاق سيارتها الرياضية الجديدة متعددة الاستعمالات من «طراز EX90» طرحها في الأسواق في عام 2024، في خطوة تشكل بداية مرحلة جديدة للشركة في عالم السيارات الكهربائية مع مجموعة واسعة من المزايا والخدمات التي ترتقي بتجربة القيادة إلى مستويات جديدة.

تُعد فولفو «EX90» الخيار الأمثل لاعتماد نمط حياة مستدام، بفضل تكنولوجيا السيارات الكهربائية الجديدة كليًا التي طورتها الشركة، ويمكن للسيارة قطع مسافة 600 كيلومتر قبل الحاجة للشحن مجددًا، ودون إصدار انبعاثات، بحسب اختبار المركبات الخفيفة المنسق عالميًا، حيث يمكنها الشحن من 10% إلى 80% في أقل من 30 دقيقة وذلك وفقًا لموقع «موتور وان».

بطارية بسعة أكبر

وتتمتع نسخة الدفع الرباعي ثنائية المحرك المتوفرة اليوم بدعم بطارية باستطاعة 111 كيلوواط ساعي، واثنين من المحركات الكهربائية المغناطيسية، تزودها بقوة 380 كيلوواط أو 517 حصانًا وعزم دوران 910 نيوتن متر، وتتكامل هذه المواصفات مع الهيكل الجديد كليًا لتوفير تجربة قيادة في منتهى الروعة والسلاسة.

الشراء عن بُعد

وتوفر فولفو للعملاء إمكانية شراء سيارة «EX90» عن طريق الإنترنت أو في صالات عرض التجزئة، بالإضافة إلى خياري الملكية المباشرة أو الاستئجار، وتأتي السيارة مزودة بتطبيق الهواتف الذكية من فولفو. ويتيح التطبيق الوصول إلى محطات الشحن العامة ودفع تكاليف الشحن وإدارة عملية الشحن الذكي من المنزل وجدولة التحديثات اللاسلكية الجديدة للبرمجيات وفتح السيارة بدون مفتاح.

مميزات داخلية متطورة

وتحتوي مقصورة السيارة على شاشتي عرض مميزتين تتيحان الوصول بسهولة لجميع المزايا وتقدمان معلومات واضحة حول حالة السيارة، وتوفر السيارة نظامًا عالميًا لمستوى الترفيه والمعلومات ووسائل اتصال حديثة تربط السيارة بالمنزل بصورة سلسة.

توفر سيارة «EX90» شاشة مركزية متطورة لنظام الترفيه والمعلومات بحجم 15 بوصة، إضافة إلى نظام اتصال مدمج من شبكات الجيل الخامس يعمل عند توافر هذه الشبكة.

وتدعم سيارة «EX90» خاصية التوصيل والشحن، التي تتيح للسائق توصيل السيارة بمأخذ الشحن العام الذي يدعم هذه التقنية وشحنها تلقائيًا، بالإضافة إلى إتمام عملية الدفع، ويمكن شحن سيارة «EX90» بسرعة من خلال ميزة الشحن الذكي المتوفرة على تطبيق فولفو للسيارات، ما يعزز مستويات الاستدامة ويخفض التكاليف، إذ يمكن استخدام هذه الطاقة في وقت لاحق خلال أوقات الذروة، وارتفاع الأسعار، وانخفاض مستويات الاستدامة في مزيج الطاقة.

شحن ثنائي الاتجاه

وتتصدر السيارة الجديدة قائمة سيارات العلامة السويدية بوصفها الأولى التي تضمّ جميع الأدوات الضرورية للشحن ثنائي الاتجاه، وهي تقنية تتيح للعميل استخدام بطارية السيارة كمصدر إضافي للطاقة وتزويد المنزل والأجهزة الكهربائية الأخرى بالكهرباء أو شحن سيارة كهربائية أخرى من فولفو، وتعتزم الشركة توفير الشحن ثنائي الاتجاه في المستقبل انطلاقًا من أسواق محددة.

وتُعتبر «EX90» أول سيارة من فولفو تحتوي نظام دولبي أتموس الصوتي، المدعوم بنظام الصوت المحيطي الفاخر من باورز أند ويلكنز الذي يضم 25 سماعة، تتوزع في مختلف أرجاء المقصورة، كما توفر السيارة تقنية فتح الأبواب بواسطة الهاتف المحمول، ما يتيح للعميل الاستغناء عن مفتاح السيارة وفتحها بواسطة جهازه المحمول.

وتم تصميم التقنية الجديدة وفق معيار النطاق فائق العرض، حيث تدعم مجموعة واسعة من علامات وطرازات الهواتف المحمولة، وتتيح للسائق مشاركة المفتاح مع العائلة والأصدقاء عند اللزوم.

وتسمح تقنيات التحكم عن بُعد للسائق بالانتقال بين السيارة والمنزل بمنتهى الحرية والسهولة، حيث توفر الأوامر الصوتية من خلال جوجل إمكانية قفل السيارة أو تهيئة المحرك أو تبريده دون التحرك من المنزل، بالإضافة إلى معرفة نسبة شحن البطارية.



مزايا وخدامات جديدة لـ فولفو «EX90» الكهربائية بالكامل (الإنترنت)

مزايا وخدامات جديدة لـ فولفو «EX90» الكهربائية بالكامل (الإنترنت)

مزايا وخدامات جديدة لـ فولفو «EX90» الكهربائية بالكامل (الإنترنت)