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بالصور: تعرف إلى جديد ميتسوبيشي «ديليكا ميني»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 11:47 صباحا
بالصور: تعرف إلى جديد ميتسوبيشي «ديليكا ميني»
ميتسوبيشي تكشف سيارتها ديليكا ميني الجديدة الهجينة ذات الدفع الرباعي (الإنترنت)
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كشفت ميتسوبيشي عن ديليكا ميني الجديدة «Delica Mini» الهجينة ذات الدفع الرباعي، سيارة متينة المظهر ذات أبواب منزلقة تبدو لطيفة للمغامرة للسوق اليابانية، وذلك احتفالًا بالذكرى السنوية الخامسة والخمسين للوحة الاسم في العام 2023، وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

هيكل السيارة
تختلف ديليكا ميني الجديدة عن فئات ديليكا الأكبر حجمًا، ففي المقدمة، ابتكر المصممون إعادة تفسير لـ "الدرع الديناميكي"، وبدلًا من المصابيح الأمامية المنقسمة المعتادة، تحصل ديليكا ميني على وحدات LED شبه بيضاوية تشبه إلى حد ما لاند روفر ديفيندر.

الجزء السفلي يحتوي المصدات، والعتبات الجانبية والمناطق المحيطة بأقواس العجلات مطلية باللون الأسود، لتتناسب مع السقف والأعمدة للحصول على مظهر ثنائي اللون، تكمل الألواح الانزلاقية المصنوعة من الألومنيوم المعالجة القاسية جنبًا إلى جنب مع قضبان السقف.

في الخلف تحتوي «ديليكا ميني» على باب خلفي عمودي كبير مع مصابيح أمامية LED مثبتة رأسيًا وجناح صغير، فقط من أجله.

نظام دفع رباعي متطور
لم تدخل ميتسوبيشي في تفاصيل حول أسس «ديليكا ميني»، لكنها أكدت أنها ستقدم مع مجموعة توليد هجينة ونظام دفع رباعي، يبدو أن الطراز الجديد سيرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوأم ميتسوبيشي «إي كي أكس سبيس» ونيسان روكس ويبلغ طولهما (133.7 بوصة).

تتوفر سيارات كي kei المذكورة أعلاه بالفعل بمحرك كهربائي 660 سي سي مقترن بعلبة تروس CVT بنكهات دفع رباعي وثنائي.

سيبدأ إنتاج «ديليكا ميني» في منتصف العام 2023، وسيتم تقديمه حصريًا في اليابان، أقرب منافس للموديل الجديد هو «دايهاتسو تانتو فنكروس»، الذي جرى الكشف عنه مؤخرًا ويتمتع بنفس البصمة والشخصية.
 

ميتسوبيشي تكشف سيارتها ديليكا ميني الجديدة الهجينة ذات الدفع الرباعي (الإنترنت)
ميتسوبيشي تكشف سيارتها ديليكا ميني الجديدة الهجينة ذات الدفع الرباعي (الإنترنت)
ميتسوبيشي تكشف سيارتها ديليكا ميني الجديدة الهجينة ذات الدفع الرباعي (الإنترنت)
ميتسوبيشي تكشف سيارتها ديليكا ميني الجديدة الهجينة ذات الدفع الرباعي (الإنترنت)
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