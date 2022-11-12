سيارة دفع رباعي كهربائية من فولفو

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت شركة صناعة السيارات السويدية فولفو كار، النقاب عن سيارتها الكهربائية ذات الدفع الرباعي «إي.إكس 90» من فئة السيارات متعددة الأغراض، ذات التجهيز الرياضي «إس.يو.في».

وتأتي هذه السيارة لتخلف سيارة البنزين التي تحمل علامة فولفو في هذه الفئة من السيارات، في إطار استراتيجية الشركة المملوكة لمستثمرين صينيين للتوقف تمامًا عن إنتاج سيارات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية بنهاية العقد الحالي.

تم تزويد السيارة بوحدات استشعار ليدار بهدف توفير رؤية أفضل للسائق لمحيط السيارة.

بطارية السيارة

وتستطيع السيارة الجديدة قطع مسافة تصل إلى 600 كيلومتر (373 ميلا) قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية، وستكون خليفة للسيارة «إكس. سي 90» التقليدية التي تم طرحها منذ 8 سنوات.

في الوقت نفسه جاء دخول فولفو كار قطاع السيارات الكهربائية من فئة «إس.يو.في» ليزيد المنافسة في هذا القطاع.

وتعتبر السيارة «إي.إكس 90» أول سيارة تنتجها فولفو باستخدام هيكلها الجديد المخصص للسيارات الكهربائية.

وسيكون نجاح هذه السيارة حيويًا لكي تحقق فولفو المبيعات المستهدفة بحلول منتصف العقد الحالي، وتبلغ 1.2 مليون سيارة سنويًا مقابل 699 ألف سيارة خلال العام الماضي، والتوقف عن إنتاج سيارات محركات الاحتراق الداخلي بحلول 2030.

وتعتزم فولفو تقديم عدة سيارات كهربائية جديدة خلال السنوات المقبلة، على أن تبدأ بطرح سيارة «إس.يو.في» أصغر حجمًا خلال 2023.

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