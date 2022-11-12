إصدار محدود ونادر لـ «ماكلارين 765 إل تي سبايدر»

القاهرة - بوابة الوسط

حصلت نسخة من سيارة «ماكلارين 765 إل تي سبايدر» السيارة الرياضية الفائقة القابلة للتحويل على العديد من التحديثات للمظهر الخارجي والأداء.

وبينما حافظت على تصميمها الداخلي الرائع، فإن «ماكلارين 765 إل تي سبايدر» الجميلة الآن تتميز بغطاء خارجي جديد تمامًا باللون الرمادي Nardo، كما تلقت أيضًا غطاء محرك جديدًا من ألياف الكربون من 1016 Industries مع نوابض نوفيتيك، من بين تغييرات أخرى وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

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تم بناء «ماكلارين 765 إل تي سبايدر» في إصدار محدود من 765 وحدة، كما يبدو من اسمها وبالنظر إلى كل التغييرات الجديدة تحتوي السيارة على محرك مزدوج الشاحن التوربيني سعة 4.0 ليتر، والذي ينتج 755 حصانًا «765 حصانًا» وعزم دوران يقدر بنحو «800 نيوتن متر».

سرعة الانطلاق

بناءً على هذه الأرقام، لا يحتاج طراز «ماكلارين 765 إل تي سبايدر» سوى 2.8 ثانية للانطلاق من سرعة 0 – 62 ميلا في الساعة (100 كم/ساعة) من حالة توقف تام، وإلى سرعة قصوى تبلغ 205 ميلا في الساعة (330 كم/ساعة).

كانت طرحت شركة ماكلارين البريطانية سيارتها الجديدة من طراز سولوس «جي تي SOLUS GT» التي تم إطلاقها مؤخرًا في عالم السباقات الافتراضي، عبر ألعاب الفيديو لتظهر السيارة الخارقة في عالم السيارات الواقعي، حيث يتقاطع الخيال مع الواقع في إصدار خاص محدود نادر من 25 وحدة فقط.

«ماكلارين 765 إل تي سبايدر» بتحديثات كربونية للمظهر ولون جديد (الإنترنت)

«ماكلارين 765 إل تي سبايدر» بتحديثات كربونية للمظهر ولون جديد (الإنترنت)

«ماكلارين 765 إل تي سبايدر» بتحديثات كربونية للمظهر ولون جديد (الإنترنت)