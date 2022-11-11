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كيفية شحن بطارية السيارة من سيارة أخرى

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 نوفمبر 2022, 12:39 مساء
كيفية شحن بطارية السيارة من سيارة أخرى
شحن بطارية السيارة (الإنترنت)
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يشير المتخصصون إلى أنه من أكثر الأساليب الشائعة والمستخدمة في شحن بطارية السيارة، استخدام بطارية سيارة أخرى.

لكن قبل البدء بتطبيقها تأكد من أن البطاريتين تمتلكان فرق الجهد نفسه وهو (12 فولت)، وقم بإطفاء المحركات في كلتا السيارتين، إضافةً إلى إطفاء كافة الأنظمة الكهربائية التي تعتمد على البطارية في عملها، وفق «موتوري».

ثم القيام بالخطوات التالية:
اركن السيارتين واترك مسافة قليلة جدا بينهما لكن احرص على عدم وجود تلامس.

اشبك الملقط الأحمر أولاً بالقطب الموجب في البطارية الفارغة ثم اشبك الطرف الآخر من السلك بالقطب الموجب من البطارية الممتلئة.

- طرق تشغيل السيارة والبطارية فارغة

اشبك الملقط الأسود بالقطب السالب في البطارية الممتلئة والطرف الآخر من السلك بالقطب السالب في السيارة ذات البطارية الفارغة، ولا تنس الاستعانة بدليل السيارة للتأكد من موقع القطب السالب في كلتا السيارتين.

شغل السيارة (بطارية ممتلئة) واضغط على دواسة البنزين حتى تبدأ عملية الشحن.

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