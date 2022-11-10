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طرح سيارة كهربائية صينية جديدة العام 2023 (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 نوفمبر 2022, 02:45 مساء
طرح سيارة كهربائية صينية جديدة العام 2023 (فيديو)
السيارة الكهربائية الصينية الجديدة تم تصنيعها على أساس سيارة كروس «Omoda C5» الصغيرة (الإنترنت)
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ذكرت جريدة «غازيتا. رو» الروسية نقلا عن ناطق باسم «Chery» الصينية في روسيا، أن أول نموذج كهربائي لماركة «Omoda» التابعة للشركة سيباع العام 2023.

وقالت رئيسة المكتب الصحفي لشركة «Chery» في روسيا، يفغينيا نيكيتينا، إن السيارة الكهربائية الصينية تم تصنيعها على أساس سيارة كروس «Omoda C5» الصغيرة التي تباع حاليًا في السوق الروسية، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

مع ذلك فإن نموذجين كهربائي وهجين من C5 لم يكشف عنهما بعد حتى في الصين، كما لم تكشف الشركة الصينية عن المواصفات التقنية للسيارة الكهربائية الجديدة، أما رباعية الدفع الكلاسيكية العاملة بالبنزين فتباع في السوق الروسية مزودة بمحرك تربو يولد قوة 147 حصانًا بسعر 2.4 مليون روبل.

يشار إلى أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن شركة السيارات البيلاروسية «SGP» تعتزم البدء في بيع السيارات الكهربائية الصينية التابعة لشركة «BYD» الصينية العام 2023 في السوق الروسية.

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