Atwasat

سيارة رياضية جديدة من فورد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 01:10 مساء
سيارة رياضية جديدة من فورد
فورد تيريتوري الجديدة كليا تنطلق بقوة 190 حصانا (الإنترنت)
alwasat radio

أطلقت فورد الشرق الأوسط رسميًا سيارة تيريتوري الجديدة كليًا لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وتجمع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات وصغيرة الحجم بين التصميم العصري المذهل ومساحة المقصورة الواسعة، والقيادة الواثقة مع التقنيات الذكية والآمنة، وأفضل تجارب القيادة للشباب والعائلات الصغيرة وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

الهيكل الخارجي
تظهر الروح التصميمية لسيارات فورد في تصميم تيريتوري الخارجي، حيث تبدو لمسات فورد المميزة على طول الواجهة الأمامية، كما زودنا السيارة بشبكة أمامية مدمجة ومصابيح كاملة بتقنية LED، ما يعزز التصميم المحوري للسيارة ويؤكد صلابتها وقوتها.

داخلية السيارة
تمّ تصميم المقصورة الداخلية بتدرجات ألوان قوية ومتناسقة تبرز تناغم اللون الأزرق مع الخشب الداكن، كما أن الجمع بين خيارات اللون الأبيض وخيارات الألوان الأخرى يخلق تباينًا جمالياً فريدًا في تصميم المقصورة الداخلية.
مقاعد فاخرة بمظهر رياضي أنيق
وقد تم تعزيز الراحة والوظائف من خلال إضافة مقاعد جلدية فاخرة، مع مقعد مريح للسائق يمكن تعديله وفق 10 وضعيّات.

تأتي مقاعد الصف الخلفي في إصدار تيتانيوم مبرّدة ومصنوعة من الجلد الفاخر، حيث صُممت لتوفير الراحة المثلى مع الحفاظ على المظهر الجمالي لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات قوية ومتطورة أيضًا.
ركّز تصميم فورد تيريتوري الجديدة كليًا على تحسين سعة التحميل، حيث تم تجهيزها بأكثر من 20 مساحة تخزين واسعة، إضافة إلى صندوق خلفي سعة 448 لترًا.

محرك السيارة
زُودت فورد تيريتوري الجديدة كليًا «بمحرك EcoBoost» سعة 1.8 لتر في جميع طرازاتها، وهو يوفر عزم دوران أقصى يبلغ 320 نيوتن متر عند 1500 إلى 3500 دورة في الدقيقة باستخدام وقود معتدل، كما يولد المحرك قوة مذهلة تبلغ 190 حصانًا.

وزوّدت السيارة أيضًا بوحدة تعشيق ثنائية متطورة وناقل حركة أوتوماتيكي بـ7 سرعات على شكل قرص صمّم من قبل Magna.

يمكن للعملاء في الشرق الأوسط التحكم بسهولة في مجموعة التقنيات الحديثة هذه من خلال واجهة التحكم باللغة العربية، كما تتيح السيارة للعملاء القيادة بثقة من خلال تقديم مجموعة رائعة من تجهيزات السلامة المتوفرة في نظام «فورد Co-Pilot».

فورد تيريتوري الجديدة كليا تنطلق بقوة 190 حصانا (الإنترنت)
فورد تيريتوري الجديدة كليا تنطلق بقوة 190 حصانا (الإنترنت)
فورد تيريتوري الجديدة كليا تنطلق بقوة 190 حصانا (الإنترنت)
فورد تيريتوري الجديدة كليا تنطلق بقوة 190 حصانا (الإنترنت)
فورد تيريتوري الجديدة كليا تنطلق بقوة 190 حصانا (الإنترنت)
فورد تيريتوري الجديدة كليا تنطلق بقوة 190 حصانا (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط تنقل «الاستوديو التحليلي» لمباراتي الأخضر وبلاتو يونايتيد في «الكونفدرالية»

قناة الوسط تنقل «الاستوديو التحليلي» لمباراتي الأخضر وبلاتو يونايتيد في ...
«تحقيقات»: مليتة... الجار المزعج

«تحقيقات»: مليتة... الجار المزعج
«أكلات ماجدة» (14): كيف تحضر طبق الأرز في الفرن

«أكلات ماجدة» (14): كيف تحضر طبق الأرز في الفرن
«نسخة إلى الرأي العام»: العنف المدرسي.. إشكالية تعليمية أم انهيار أخلاقي؟

«نسخة إلى الرأي العام»: العنف المدرسي.. إشكالية تعليمية أم انهيار أخلاقي؟
«في التسعين»: منتخبات الفئات السنية.. فشل أم هذا الموجود

«في التسعين»: منتخبات الفئات السنية.. فشل أم هذا الموجود
«تحقيقات»: السكة المتعثرة

«تحقيقات»: السكة المتعثرة
«وسط الخبر»: هل يصلح العسكر أخطاء الساسة؟

«وسط الخبر»: هل يصلح العسكر أخطاء الساسة؟
«أكلات ماجدة» (13): الكيك السحري الشهي

«أكلات ماجدة» (13): الكيك السحري الشهي
منتخب الناشئين يفوز على نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا

منتخب الناشئين يفوز على نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا
إعادة سيارة مسروقة لصاحبتها في طرابلس.. والسارق صديق ابنها

إعادة سيارة مسروقة لصاحبتها في طرابلس.. والسارق صديق ابنها
صناعة العدو المكروه

صناعة العدو المكروه
أوروبا تشهد أكثر أشهر أكتوبر حرا على الإطلاق

أوروبا تشهد أكثر أشهر أكتوبر حرا على الإطلاق
إعلان «مهم جدا» من ترامب في 15 نوفمبر

إعلان «مهم جدا» من ترامب في 15 نوفمبر
أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين

أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة ...
تباين آراء النواب بشأن «قانون المرتبات»

تباين آراء النواب بشأن «قانون المرتبات»
في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون

في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون
كاركاتير حليم - قادة العالم يجتمعون في قمة المناخ «cop27» بمصر

كاركاتير حليم - قادة العالم يجتمعون في قمة المناخ «cop27» بمصر
تآثر الرواية والصحافة: البدايات

تآثر الرواية والصحافة: البدايات
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
حل مشكلة ثقل مقود السيارة
حل مشكلة ثقل مقود السيارة
سيارة الملكة إليزابيث في مزاد علني
سيارة الملكة إليزابيث في مزاد علني
بالفيديو: بيك آب جديدة من «Foton»
بالفيديو: بيك آب جديدة من «Foton»
بالفيديو: عائلية جديدة من «Geely»
بالفيديو: عائلية جديدة من «Geely»
أسباب إضاءة علامة «ABS» في السيارة
أسباب إضاءة علامة «ABS» في السيارة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حلول متقدمة من «مرسيدس» لمنع حوادث السيارات نهائيا
حلول متقدمة من «مرسيدس» لمنع حوادث السيارات نهائيا...
6 أعطال تواجه سيارتك في الشتاء احذر منها
6 أعطال تواجه سيارتك في الشتاء احذر منها...
السيارات الصينية تغزو السوق الأوروبية بمركبات فاخرة
السيارات الصينية تغزو السوق الأوروبية بمركبات فاخرة...
تخلص من خدوش سيارتك بنفسك في خطوات بسيطة
تخلص من خدوش سيارتك بنفسك في خطوات بسيطة...
تعرف إلى «XFC» المتطورة من ميتسوبيشي
تعرف إلى «XFC» المتطورة من ميتسوبيشي...
المزيد
سيارة رياضية جديدة من فورد
سيارة رياضية جديدة من فورد...
العرض الأول لهوندا «e: N2 Concept الكهربائية»
العرض الأول لهوندا «e: N2 Concept الكهربائية»...
220 ألف دولار للحصول على كاديلاك الممتدة
220 ألف دولار للحصول على كاديلاك الممتدة...
أسباب إضاءة علامة «ABS» في السيارة
أسباب إضاءة علامة «ABS» في السيارة...
بالفيديو: عائلية جديدة من «Geely»
بالفيديو: عائلية جديدة من «Geely»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط