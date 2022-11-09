سيارة رياضية جديدة من فورد

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت فورد الشرق الأوسط رسميًا سيارة تيريتوري الجديدة كليًا لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وتجمع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات وصغيرة الحجم بين التصميم العصري المذهل ومساحة المقصورة الواسعة، والقيادة الواثقة مع التقنيات الذكية والآمنة، وأفضل تجارب القيادة للشباب والعائلات الصغيرة وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

الهيكل الخارجي

تظهر الروح التصميمية لسيارات فورد في تصميم تيريتوري الخارجي، حيث تبدو لمسات فورد المميزة على طول الواجهة الأمامية، كما زودنا السيارة بشبكة أمامية مدمجة ومصابيح كاملة بتقنية LED، ما يعزز التصميم المحوري للسيارة ويؤكد صلابتها وقوتها.

داخلية السيارة

تمّ تصميم المقصورة الداخلية بتدرجات ألوان قوية ومتناسقة تبرز تناغم اللون الأزرق مع الخشب الداكن، كما أن الجمع بين خيارات اللون الأبيض وخيارات الألوان الأخرى يخلق تباينًا جمالياً فريدًا في تصميم المقصورة الداخلية.

مقاعد فاخرة بمظهر رياضي أنيق

وقد تم تعزيز الراحة والوظائف من خلال إضافة مقاعد جلدية فاخرة، مع مقعد مريح للسائق يمكن تعديله وفق 10 وضعيّات.

تأتي مقاعد الصف الخلفي في إصدار تيتانيوم مبرّدة ومصنوعة من الجلد الفاخر، حيث صُممت لتوفير الراحة المثلى مع الحفاظ على المظهر الجمالي لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات قوية ومتطورة أيضًا.

ركّز تصميم فورد تيريتوري الجديدة كليًا على تحسين سعة التحميل، حيث تم تجهيزها بأكثر من 20 مساحة تخزين واسعة، إضافة إلى صندوق خلفي سعة 448 لترًا.

محرك السيارة

زُودت فورد تيريتوري الجديدة كليًا «بمحرك EcoBoost» سعة 1.8 لتر في جميع طرازاتها، وهو يوفر عزم دوران أقصى يبلغ 320 نيوتن متر عند 1500 إلى 3500 دورة في الدقيقة باستخدام وقود معتدل، كما يولد المحرك قوة مذهلة تبلغ 190 حصانًا.

وزوّدت السيارة أيضًا بوحدة تعشيق ثنائية متطورة وناقل حركة أوتوماتيكي بـ7 سرعات على شكل قرص صمّم من قبل Magna.

يمكن للعملاء في الشرق الأوسط التحكم بسهولة في مجموعة التقنيات الحديثة هذه من خلال واجهة التحكم باللغة العربية، كما تتيح السيارة للعملاء القيادة بثقة من خلال تقديم مجموعة رائعة من تجهيزات السلامة المتوفرة في نظام «فورد Co-Pilot».

فورد تيريتوري الجديدة كليا تنطلق بقوة 190 حصانا (الإنترنت)

فورد تيريتوري الجديدة كليا تنطلق بقوة 190 حصانا (الإنترنت)

فورد تيريتوري الجديدة كليا تنطلق بقوة 190 حصانا (الإنترنت)