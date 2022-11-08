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العرض الأول لهوندا «e: N2 Concept الكهربائية»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 03:31 مساء
العرض الأول لهوندا «e: N2 Concept الكهربائية»
تعرف على مميزات هوندا e: N2 النموذجية الكهربائية (الإنترنت)
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أطلقت هوندا العرض العالمي الأول لسيارتها «e: N2 Concept النموذجية» من سلسلة طرازات هوندا براند الكهربائية Honda-brand EV في الصين، وذلك في المعرض الدولي للاستيراد، والذي انطلق في شنغهاي.

وتعد هوندا سيارة «e: N2 الاختبارية» تطورًا لنماذج e: N التي تم الكشف عنها العام الماضي، وتبدو أكثر دقة وجاهزة للإنتاج مع دمج أحدث مجموعة استشعار 360 ADAS من العلامة وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

من ناحية التصميم، يبدو وكأنه تطور لسيارة إي أن كوبيه التي تحتفظ بميزات مثل وحدات الإضاءة الزاويّة LED والشعارات المضيئة، ويتميز التصميم الخارجي لمفهوم هوندا e: N2 بخطوط هيكل حادة وديناميكية وتشطيبات سطحية تسلط الضوء على المظهر المعدني، بهدف تقديم تصميم جديد لا ينتمي إلى أي فئات موجودة للعلامة.

تدمج الصورة الظلية الأنيقة الخطوط بين سيارات الهاتشباك وسيارات السيدان.
لم تعلن هوندا عن أبعاد السيارة ولكننا نعتقد أن نسختها الإنتاجية يمكن أن تكون منافسة محتملة للسيارات الكهربائية مثل تسلا موديل 3 وبي واي دي سيل وتويوتا بي زد 3 الصينية.

الهيكل الخارجي
يأتي التصميم من الخارج بخطوط هيكل حادة وديناميكية وتشطيبات سطحية تسلط الضوء على المظهر المعدني، بهدف تقديم تصميم جديد لا ينتمي إلى أي فئات موجودة للعلامة، كما ستواصل هوندا طرح مجموعة واسعة من منتجات التنقل الكهربائي الفريدة وستختبر ولادة جديدة في علامة تجارية للتنقل الكهربائي.

داخلية السيارة
في الداخل، تتميز لوحة القيادة بتصميم بسيط مع شاشة مخفية وعناصر تحكم باللمس مدمجة مع شاشة عرض أمامية. تشمل المزايا الأخرى عجلة القيادة المستطيلة الشكل والنفق المركزي العائم والمفروشات البيضاء التي تغطي معظم المناطق على لوحة القيادة والأبواب والمقاعد.
يعتمد المفهوم على نظام الدفع الأمامي "e: N Architecture F"، وهو إحدى منصات هوندا المخصصة للمركبات الكهربائية والتي ستدعم نماذج الإنتاج المختلفة في المستقبل.

لم تعلن هوندا عن قوة المحرك الكهربائي المثبت في المقدمة أو سعة البطارية المثبتة على الأرض والتي يمكن رؤيتها في الرسومات.
تشتمل مجموعة ADAS على أنظمة مثل نظام "المسافر المتنقل" الذي يحذر السائقين من اقتراب المركبات في التقاطعات ذات الرؤية المحدودة في ظل ظروف معينة، يمكنه تغيير الممرات على الطريق السريع بشكل مستقل وتقليل السرعة تلقائيًا أثناء الانعطاف.

تعرف على مميزات هوندا e: N2 النموذجية الكهربائية (الإنترنت)
تعرف على مميزات هوندا e: N2 النموذجية الكهربائية (الإنترنت)
تعرف على مميزات هوندا e: N2 النموذجية الكهربائية (الإنترنت)
تعرف على مميزات هوندا e: N2 النموذجية الكهربائية (الإنترنت)
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