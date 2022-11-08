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220 ألف دولار للحصول على كاديلاك الممتدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 01:38 مساء
220 ألف دولار للحصول على كاديلاك الممتدة
كاديلاك إسكاليد المعدلة بمقصورة فاخرة للحفلات (الإنترنت)
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إذا لم تكن كاديلاك إسكاليد إي أس في «ESV Cadillac Escalade» فسيحة بما يكفي لاحتياجاتك، فإن الوكيل الذي يقع مقره في فريمونت، كاليفورنيا، لديه الحل الأمثل لمشاكلك، مع سيارة كاديلاك إسكاليد الممتدة، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة والأكثر غرابة على الإطلاق.

تطويل السيارة
إذ منحت شركة بيناكل لصناعة الليموزين، المتخصصة في تطويل ومدّ أرقى السيارات في العالم، النموذج الخاص من كاديلاك إسكاليد زيادة بنحو 200 بوصة/إنش، وهو أمر غريب عندما تدرك أن كاديلاك إسكاليد تبلغ بالفعل 211.9 بوصة من الواجهة الأمامية إلى الخلف وذلك نقلاً عن موقع «عالم السيارات».

سيارة الليموزين بطلاء خارجي باللون الأبيض اللؤلؤي وتتميز بالكثير من الزخارف المصنوعة من الكروم، والتي تمتد أيضًا إلى العجلات ولكن إذا كنت تعتقد أن المظهر الخارجي لافت للنظر، فانتظر حتى ترى المقصورة.

داخلية السيارة
المقصورة الداخلية لن نصفها على أنها لذيذة، لكن لا يمكنك انتقاد مقصورة الليموزين من إسكاليد، حيث تم اقتلاع المقاعد التقليدية والسجاد، وتزويدها بالمقاعد المكسوة بالجلد وتحتوي المقصورة أيضًا على أماكن إقامة واسعة للحفلات كما يمكنها أن تسع مجموعة كبيرة من الأشخاص.
لإبقاء الركاب مشغولين بين الوجهات، تضيء الإضاءة المحيطة المثيرة – النابضة بالحياة بما يكفي لمنافسة أفضل النوادي الليلية – المقصورة المليئة بمحطة صنع المشروبات وشاشات التلفزيون ونظام الصوت الهائل.

ويتم فصل السائق عن كل هذا بواسطة قسم، لقمرة القيادة لتحافظ على تجهيزات كاديلاك الأصلية، وعلى هذا النحو، تم تزيين كل شيء بالمقصورة بخامات من الخشب والجلد الراقي.
تتميز إسكاليد الممتدة بباب فالكون على طراز تسلا على الجانب الأيمن يفتح لأعلى.

محرك السيارة
زودت السيارة بالمحرك القياسي V8 سعة 6.2 ليتر، والذي يولد قوة 420 حصانَا وعزم دوران يبلغ 644 نيوتن متر. في حين أن هذا كافٍ لتحريك إسكاليد بحجم عادي، فإننا نعتقد أن المحرك سيكافح للوصول إلى سرعات عالية بما يكفي.

سعر السيارة
السيارة مطروحة للبيع عبر موقع أوتوموتيف Automotiv، بسعر باهظ يقدر بنحو 219،999 دولار، مقارنة بأي سيارة، لكنها بالتأكيد ستجذب أولئك الذين لديهم أعمال في صناعة الترفيه.

كاديلاك إسكاليد المعدلة بمقصورة فاخرة للحفلات (الإنترنت)
كاديلاك إسكاليد المعدلة بمقصورة فاخرة للحفلات (الإنترنت)
كاديلاك إسكاليد المعدلة بمقصورة فاخرة للحفلات (الإنترنت)
كاديلاك إسكاليد المعدلة بمقصورة فاخرة للحفلات (الإنترنت)
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