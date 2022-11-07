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أسباب إضاءة علامة «ABS» في السيارة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 03:35 مساء
أسباب إضاءة علامة «ABS» في السيارة
ما هو نظام الـ«ABS» وكيف يعمل في خطوات بسيطة (الإنترنت)
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قد يفاجأ السائق بإضاءة علامة «ABS» في السيارة أثناء القيادة، ليقوم بالتساؤل عن الأسباب الكامنة وراء هذه المشكلة التقنية، التي قد تثير القلق عند البعض وتحتاج إلى صيانة وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

ما هو نظام «ABS»؟
عند حالات الطوارئ أثناء القيادة، يقوم السائق عادة بالضغط على دواسة المكابح بشكل عنيف وفجائي. ما يؤدي تلقائيا إلى انزلاق الإطارات إلى الأمام من دون أي قدرة فعلية على التحكم في وجهة السيارة.
فالكبح السليم يجب أن يكون عبر تهدئة دوران العجلات بسلاسة بحيث يبقى التلامس بين الإطار والأرض على نحو سليم. ما يسمح للسائق في الوقت نفسه بتوجيه السيارة بشكل عادي إلى حين التوقف، حتى أثناء عملية الكبح القوي.
ومن هنا أهمية الدور الذي تلعبه تقنية التشغيل «ABS» كونها نظام أمان يعمل عند الكبح الشديد لمنع العجلات من التوقف عن الدوران أثناء الفرملة وانزلاقها تلقائيا إلى الأمام.
لتفعيل النظام، ما على السائق سوى الضغط على دواسة المكابح بقوة، فيقوم النظام التكنولوجي بالعمل تلقائيا على ضبط عملية الكبح. ولكن في بعض الحالات، يحدث عطل ما في النظام فتضاء علامة «ABS» في الشاشة الأمامية من مقصورة السيارة.

أسباب إضاءة علامة «ABS» في السيارة
في حال إضاءة لمبة «ABS»، يجب اتخاذ خطوات سريعة للكشف عن سبب المشكلة قبل تفاقمها:
- تحديد الفيوز الخاص بنظام المكابح «ABS»، فإذا كان تالفا عليكم تغييره، وإذا كان سليما ننتقل إلى سبب آخر للمشكلة.
- تتضمن الخطوة التالية الكشف على مستوى زيت الفرامل وإن كان ناقصا أم زائدا، بحيث يجب أن يكون مستوى الزيت في علبة الفرامل بين علامتي الـ Min والـ Max.
- وقد يتبين هنا أن أساس المشكلة هو تسريب في دورة الزيت بحيث يمكن معالجتها بسرعة.
- إذا كان مستوى زيت الفرامل جيدا، يجب التأكد عندها من احتمال وجود خطأ كهربائي بسيط في كمبيوتر السيارة. وللتأكد من ذلك، قوموا بغلق المحرك وفصل كابل البطارية عن نظام السيارة. بعد ذلك، انتظروا لمدة 30 دقيقة وقوموا بإعادة توصيلها وتدوير المحرك. فيجب أن يختفي عندها ضوء علامة «ABS» من الشاشة.

- وفي حال فشل كل الخطوات المذكورة أعلاه، من الأفضل التوجه فورا إلى ميكانيكي متخصص قادر على فحص السيارة للتأكد من سلامة التوصيلات والأسلاك الخاصة بحساسات نظام «ABS». وقد يقوم بتنظيف هذه الحساسات أم تغييرها لحل المشكلة.
لكن، أهم ما في الأمر وعند إضاءة علامة «ABS» في السيارة، لا تقلق عزيزي السائق أثناء القيادة ولا تتوتر أبدا. فالموضوع ليس بخطير جدا كل ما عليك فعله هو القيادة بحذر حتى الوصول إلى الميكانيكي المختص والقادر على معالجة المشكلة، من دون أن يؤثر الأمر سلبا على نوعية القيادة الآمنة.

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