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بالفيديو: عائلية جديدة من «Geely»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 12:40 مساء
بالفيديو: عائلية جديدة من «Geely»
سيارة صينية فاخرة تتحدى أفضل مركبات «تويوتا» العائلية (الإنترنت)
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كشفت «جيلي» (Geely) الصينية عن مركبتها الجديدة التي صممت لتكون سيارة عائلية توفر لركابها أفضل معايير الحداثة والرفاهية.

هيكل السيارة
وجاءت Geely Zeekr 009 بهيكل ميني فان مميز من حيث تصميم المصابيح والواجهة الأمامية، طوله 5 أمتار و20 سنتيمترا، عرضه 202 سم، وارتفاعه 185 سم، ومزود بعجلات عريضة بمقاس 20 إنشا، وفق «روسيا اليوم».
أما واجهة القيادة في هذه السيارة فصممت ليوجد فيها أقل حد ممكن من الأزرار التقليدية إذ استعيض عن الأزرار بلوحات لمسية وشاشة تحكم كبيرة في المنتصف، وجهّزت الواجهة بأنظمة مولتيميديا متطورة.

داخلية السيارة
كما حصلت قمرة المركبة على شاشة عرض تلفزيونية قابلة للطي بمقاس 15.6 بوصة، وزودت الأبواب بلوحات لمسية للتحكم بالنوافذ وأنظمة التكييف وأنظمة الإضاءة الداخلية، وزودت المركبة بـ6 مقاعد جلدية مريحة مجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، كما حصل ركاب المقاعد الخلفية على طاولات صغيرة قابلة للطي.

محرك السيارة
وستطرح هذه السيارة بمحركات كهربائية بعزم 544 حصانا تمكنها من الوصول إلى سرعة 190 كلم/سا، وستحصل على بطاريات تكفيها لقطع مسافة 676 كلم بالشحنة الكاملة تقريبا.
 


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