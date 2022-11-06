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بالفيديو: بيك آب جديدة من «Foton»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 02:50 مساء
بالفيديو: بيك آب جديدة من «Foton»
عملاق صيني يتحدى سيارات فورد وتويوتا (الإنترنت)
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تنوي «Foton» الصينية إطلاق نماذج جديدة من Tunland G9 لتنافس سيارات البيك آب الكبيرة من فورد وتويوتا.

هيكل السيارة
وستأتي Tunland G9 الجديدة بنموذجين بطول 5.34 و5.63 م، كلاهما سيجهز بعجلات كبيرة وممتصات صدمات معدنية قوية، وأنظمة تعليق تجعل الحركة سلسلة على الطرق الوعرة، كما ستزود هذه السيارات بمصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، وفق «روسيا اليوم».
وستحصل هذه السيارات على واجهة قيادة معدلة عن واجهات سيارات Tunland G9 السابقة، إذ ستزود الواجهة بشاشة بمقاس 7 بوصات قبالة السائق، وشاشة لمسية متطورة بمقاس 10.25 بوصة، وستجهز الشاشة بنظام وسائط متعددة قادر على الاتصال مع شبكات 4G، ويمكن التحكم بها عن بعد عبر المساعدات الصوتية.

تكنولوحيا متقدمة
وإضافة إلى نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث ستحصل هذه السيارات على نظام الفرملة التلقائي في الحالات الطارئة، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وستزود مقاعدها بأنظمة تدفئة وتبريد، كما ستجهز المركبات بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

محرك السيارة
وستعمل Tunland G9 بمحركات توربوديزل بسعة 2.0 ليتر، وعزم 163 حصانًا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر، وعزم 238 حصانًا، كما ستجهز بنظام دفع رباعي، وعلب سرعة بـ8 سرعات.
 

 

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