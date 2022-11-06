سيارة الملكة إليزابيث في مزاد علني

القاهرة - بوابة الوسط

من المقرر أن تعرض سيارة الملكة البريطانية الراحلة، إليزابيث الثانية، من نوع Jaguar X-Type Estate للبيع في مزاد علني يوم 26 نوفمبر الحالي.

سيتم بيع السيارة في مزاد Historics Auctioneers في Mercedes World، ولا يوجد سعر مبدئي لبدء المزاد، لكن نظرًا لمصدر سيارة الجاكوار، فمن المحتمل أن يصل سعر بيعها إلى خمسة أرقام على الأقل وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

وتعرف السيارة بلونها الأخضر Emerald Fire، وقطعت أقل من 75000 ميل، ولديها تاريخ خدمة واسع، وتتميز بتصميم داخلي من الجلد ومجموعة من وسائل الراحة مثل فتحة السقف والتحكم في المناخ والنوافذ الكهربائية وناقل الحركة الأوتوماتيكي.

وعلى الرغم من مظهر السيارة العائلية، فإن السيارة التي صممها إيان كالوم، لديها محرك V6 سعة 3 لترات، مما يجعلها ثابتة بشكل كبير حتى عند القيادة بسرعة.