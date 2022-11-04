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لون الزيت المتسرب يساعدك في اكتشاف الخلل بسيارتك

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 01:50 مساء
لون الزيت المتسرب يساعدك في اكتشاف الخلل بسيارتك
تسرب زيت من السيارة (الإنترنت)
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يُنصح بتفقد أسفل السيارة لملاحظة إذا ما كان هناك أي تسريب في السوائل، وإذا وجدت أي منها سوف تُدرك أن الوان الزيت المتسرب مختلفة.

وحدد صانعو السيارات ألوان الزيت المتسرب لمساعدة مالكي السيارات بتحديد موقع العطل في السيارة، وفق «موتوري».

سائل أسود (زيت المحرك)
إذا كان لون الزيت المتسرب هو أسود، فإن ذلك يدل على وجود تسريب من زيت المحرك، حيث يُعرف بلونه الأصلي إما أصفر أو ذهبي نقي، ومع الاستخدام المتواصل للسيارة سوف يتحول لون هذا الزيت إلى الأسود أو البني، وهي إحدى الوان الزيت المتسرب التي قد يُلاحظها مالك السيارة.

- حالات تغيير زيت السيارة

وقد يتساءل البعض، ما خطورة تسريب زيت المحرك؟ والإجابة المباشرة لهذا السؤال هو أن تسريب زيت المحرك تم تصنيفه من أكثر أنواع الزيوت المتسربة خطورة، حيث إنها تُعطي إشارة واضحة على وجود خلل في كفاءة عمل المحرك، وعند تجاهل هذه المشكلة سوف يؤدي تسريب زيت المحرك إلى تآكل مختلف القطع المعدنية الداخلية بسبب نسبة الاحتكاك الكبيرة.

سائل أزرق وأصفر (زيت البريك)
من ألوان الزيت المتسرب من السيارة هما الأصفر أو الأخضر، وبالطبع تُعد هذه الألوان إشارة على تسريب زيت البريك من السيارة، وتماما كما ذكرنا أعلاه، يجب أخذ لون الزيت المتسرب الأخضر أو الأصفر على محمل الجد وعدم تجاهلها بتاتا.

ولكن ما أسباب تسريب زيت البريك؟
في النقاط التالية سوف نذكر لكم أهم أسباب تهريب زيت الفرامل من السيارة حتى تتجنبوا حوادث السير المؤسفة على الطرق السريعة والعادية:
تسريب في الأسطوانة الرئيسية لنظام الفرامل.
خلل في نظام منع انغلاق المكابح ABS.
تلف واهتراء بطانة الفرامل.
تعطل إحدى أسطوانات العجلات.

سائل أحمر (زيت القير الأوتوماتيك)
سوف يستدل مالك السيارة على نوعية العطل في سيارته من خلال الوان الزيت المتسرب، فإذا كان لون الزيت المتسرب من السيارة أحمر، فهذا يعني أن نظام ناقل الحركة الأوتوماتيكي لا يقوم بوظيفته على أكمل وجه، حيث أن هذا النظام يحتاج إلى التبريد وسائل خاص به لتسهيل حركة أجزائه مثل المحرك.

وتكمن خطورة تسريب زيت ناقل الحركة من السيارة في عدم قدرة السائق على إعطاء الأوامر الصحيحة للعجلات أثناء القيادة بالتوقف أو متابعة المسير وغيرها من الأوامر. لون-الزيت-المتسرب

سائل أحمر أو أصفر (زيت الستيرنج)
تتركز أهمية الزيت الخاص بالستيرنج بتسهيل حركته ودورانه، وعند ملاحظة صعوبة في توجيهه من اتجاه لآخر فإن ذلك دلالة على وجود تسريب في زيت الدركسون، وهذا بسبب وجود تشققات في عُبوة الباور ستيرنج التي تحتوي على هذا الزيت.

سائل أحمر أو أخضر (ماء الراديتر)
يعتقد البعض أن السائلين الأحمر أو الأخضر هي من الوان الزيت المتسرب من السيارة، إلا أن هذه السوائل قد لا تكون من الزيوت بل سائل التبريد الخاص بنظام الراديتر، ويتميز هذا السائل عن الزيوت بتعدد ألوانه ورائحته الخاصة، لكن احرص أن لا تلمس هذا السائل فهو مادة سامة للغاية.

وكأي من السوائل الأخرى، فإن أهمية سائل التبريد الأحمر أو الأخضر عالية جدا، فهو المسؤول على سلاسة عمل نظام التبريد الذي يُحافظ على درجة حرارة المحرك وإبقائها في الحد الطبيعي.

سائل أصفر وأحمر (البنزين)
يتميز هذا النوع من التسريب من خلال شم رائحة الوقود بقوة دون وجود أي تسريب أسفل السيارة، وتسريب السائل الأصفر أو الأحمر من أكثر الوان الزيت المتسرب خطورة على الإطلاق، فهو كفيل بإشعال حريق في السيارة بأكملها.

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