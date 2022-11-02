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بالفيديو: تعرف على جديد «Dodge»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 02:36 مساء
بالفيديو: تعرف على جديد «Dodge»
الكشف عن سيارة Dodge Charger الجديدة بمحركاتها القوية (الإنترنت)
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كشفت «Dodge» خلال معرض SEMA النقاب عن نسختها الأحدث من سيارة «Charger» التي اجتمعت فيها الحداثة والقوة التي يحبها عشاق السيارات الأميركية.

الهيكل الخارجي
وقد حافظت Charger Daytona SRT في تصميمها على الشكل المحبب لدى عشاق مركبات «Charger» التقليدية، لكنها حصلت على لمسات تمنحها طابعًا عصريًا مثل المرايا الضيقة وخطوط الإضاءة التي تمتد على عرض واجهتها الأمامية والتي تعمل بأحدث تقنيات LED وذلك وفقا لموقع روسيا اليوم.

وحصلت المركبة على هيكل شديد الانسيابية تميّز بلونه الأحمر الذي يتداخل فيه اللون الأسود بصورة أنيقة جدًا، فضلًا عن تجهيزها بفتحات تهوية جديدة وممتصات صدمات معدّلة.

وبالرغم من أن السيارة ستكون كهربائية بالكامل؛ فإنها حصلت على أنظمة تجعلها تصدر أصواتًا تشبه تلك التي تصدرها عوادم سيارات «Charger» المجهزة بمحركات بنزين ثمانية الأسطوانات.

داخلية السيارة
وداخليًا، جهّزت السيارة بأحدث التقنيات وزودت واجهة القيادة فيها بشاشة قبالة السائق وشاشة لمسية للتحكم بمنظومات الصوت والتكييف وأنظمة المولتيميديا، كما تزين العديد من أقسام القمرة بعناصر مصنوعة من ألياف الكربون.

محرك السيارة
وستحصل النسخة الأساسية من السيارة على محركات كهربائية بقوة 462 حصانًا يمكن ترقيتها لتصبح بعزم 503 أو 544 حصانًا، وستُطرح منها نسخ أقوى مجهزة بمحركات كهربائية بعزم 639 و680 حصانًا.


 

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