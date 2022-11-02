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بالفيديو: تركيا تبدأ إنتاج سيارة كهربائية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 10:49 صباحا
بالفيديو: تركيا تبدأ إنتاج سيارة كهربائية
تعرف إلى مميزات سيارة «TOGG» تركية الصنع (الإنترنت)
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أعلنت وسائل إعلام تركية بدء عملية إنتاج سيارة «TOGG» الكهربائية التي طورت محليا لمنافسة المركبات الشبيهة من الشركات العالمية الكبرى.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السيارة الجديدة التي تأتي على هيئة كروس أوفر ستنتج في مصنع بالقرب من مقاطعة بوصة التركية، بلغت تكلفته 3.7 مليار دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية القصوى 175 ألف سيارة سنويا وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

الهيكل الخارجي
وجاءت السيارة الجديدة التي لم يعلن اسمها الرسمي بعد بهيكل كروس متوسط الحجم قريب بأبعاده من هياكل سيارات لطرازات «Tesla Model Y» أو «Volkswagen ID.4»، وجرى تصميم السيارة بواسطة استوديوهات التصميم «Pininfarina»، كما جهزت ببطاريات ليثيوم أيون من إنتاج شركة «Farasis» الصينية.

داخلية السيارة
وتبين الصور المسربة للسيارة أن قمرتها جهّزت بأحدث التقنيات وحصلت على عصا مميزة الشكل للتحكم بالسرعات ووضعيات القيادة، كما زودت واجهة القيادة بشاشة لمسية كبيرة تمتد على كامل عرضها، وثبتت أسفلها شاشة لمسية أخرى.

محرك وبطارية السيارة
ومن المفترض أن تطرح السيارة بنموذجين، نموذج بنظام دفع خلفي مجهز بمحرك كهربائي بعزم 272 حصانا وبطارية تكفي لقطع 300 كلم بالشحنة الكاملة، أما النموذج الثاني فسيحصل على نظام دفع رباعي، ومحرك كهربائي بعزم 544 حصانا، وبطارية تكفي لقطع 500 كلم تقريبا بالشحنة الكاملة، وسيكون بإمكان هذا النموذج التسارع من 0 إلى 100/سا في غضون 4.8 ثانية.


 

تعرف إلى مميزات سيارة «TOGG» تركية الصنع (الإنترنت)
تعرف إلى مميزات سيارة «TOGG» تركية الصنع (الإنترنت)
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