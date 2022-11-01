تعرف إلى سعر الإصدار المحدود من «جولف فولكس فاغن»

القاهرة - بوابة الوسط

في عام 1983 أطلقت «فولكس فاغن- Volkswagen» سيارتها جولف (GTI) في السوق الأميركية تحت اسم «Rabbit GTI» والتي لاقت استحسانا كبيرا وأصبحت مفضلة للكثيرين منذ عقود، وأخيرا أزاحت العلامة الألمانية الستار عن إصدار خاص من سيارتها الأيقونية، جرى بناؤه حصريا للسوق الأميركية تحت اسم Golf GTI 40th Anniversary Edition 2023 ويقتصر على 1500 نسخة فقط، وذلك احتفالا بمرور 40 عاما على تدشينها هناك وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

ألوان الإصدار المحدود

يتوفر الإصدار الجديد بأربعة ألوان فقط للطلاء الخارجي، ويمكن للعملاء الاختيار ما بين الرمادي Urano Grey والأحمر Tornado Red، وكلاهما حصريا للإصدار الجديد، بالإضافة إلى الأبيض Opal White Pearl و الأصفر الميتاليك Yellow Metallic، كما تأتي جميع الفئات بسقف مطلي باللون الأسود وأغطية مرايا الأبواب بالأسود اللامع.

هيكل السيارة

في الواجهة، تساعد شارة (40) الموجودة على الشبكة الأمامية والرسومات على عتبات الأبواب على تمييز هذا الإصدار، والذي يرتكز على عجلات مقاس 19 بوصة مستعارة من الإصدار الأوروبي Golf GTI Clubsport 45، و تأتي العجلات باللون الأسود مع شريط أحمر وإطارات 235/35.

داخلية السيارة

وبخصوص المقصورة، تأتي المقاعد بفرش من Plaid Scalepaper، إلى جانب ناقل حركة مميز على شكل كرة جولف، كإشارة أخرى إلى تاريخ الطراز والتذكير بأنه يتم تقديمه بناقل حركة يدوي، ووفقا لفولكس فاجن من المقرر أن يأتي نصف عدد نسخ الإصدار الجديد بثلاثة دواسات للفرامل بينما يحصل الباقي على ناقل حركة (DSG) ذي سبع سرعات.

محرك السيارة

ويعتمد الإصدار الخاص على نفس المحرك الموجود في باقي تشكيلة (GTI) المطروحة في السوق الأميركية، وهذا يعني أنه يعتمد على محرك سعته 2.0 لتر متصل بشاحن تيربو قادرا على توليد قوة 241 حصانًا وعزم دوران يبلغ 370 نيوتن متر.

سعر السيارة

من المقرر طرح الإصدار الخاص من فولكس فاغن جولف (GTI) في منتصف العام المقبل 2023 على أن تبدأ الأسعار من 33.055 دولار للفئة التي تتصل بناقل حركة يدوي، و33.855 دولار (784 ألف جنيه) لفئة ناقل الحركة (DSG).

إصدار خاص من «جولف GTI» للسوق الأميركي احتفالا بمرور 40 عاما (الإنترنت)

إصدار خاص من «جولف GTI» للسوق الأميركي احتفالا بمرور 40 عاما (الإنترنت)