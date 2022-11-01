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تخلص من خدوش سيارتك بنفسك في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 12:17 مساء
تخلص من خدوش سيارتك بنفسك في خطوات بسيطة
حيل سهلة التطبيق لإزالة الخدوش عن سيارتك (الإنترنت)
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الخدوش يمكن أن تجعل سيارتك تبدو بمظهر قبيح، فإن القيام بإرسالها إلى الورشة لإعادة طلائها بشكل مهني يمكن أن يكون مكلفا في الكثير من الأحيان. فلماذا لا تحاول القيام ببعض الأعمال البسيطة التي ستوفر عليك الكثير من الأموال. إذا كنت تريد أن تزيل هذه الخدوش، كل ما عليك القيام به هو اتباع النصائح التالية وفقا لموقع «سيارتك».

قم بتقييم الضرر
- ألقِ نظرة فاحصة على المنطقة المشتبه بها من الضرر تأكد مما إذا كان خدش أو مجرد بعض الأوساخ على سيارتك التي يمكنك إزالتها بسهولة من خلال الغسيل.
- يخطئ معظم الناس عندما يخلطون بين الأوساخ والخدوش فقط لأنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء إلقاء نظرة فاحصة على هذه المسألة. تأكد من أنك لا تهمل ذلك أيضا.

قم بتقييم عمق الخدش
- إذا كان الخدش عبارة عن التصاق لون سيارة أخرى بسيارتك فبشكل عام يمكنك إصلاحه بسهولة جدا من خلال بضع خطوات بسيطة. من ناحية أخرى، إذا كان الخدش أعمق ويصل إلى طبقة من الحديد فإنك ستحتاج على الأرجح إلى مساعدة مهنية لإصلاحه.

- قم بإعداد المنطقة التي تحتاج للإصلاح عن طريق غسلها بشكل شامل

حف الخدش
- قم برش رذاذ الماء والصابون على منطقة الخدش واسمح لها بأن تجف قليلا ثم قم بحف الخدش بورق الرمل من خلال ورق رمل خفيف وليكن ذلك فقط على الطبقة الأولى من الطلاء وليس أكثر.
- قم بالحف باتجاه الخدش ذلك أن الحف في الاتجاه المعاكس سوف ينتج خدوشا متعارضة وبالتالي سيكون عليك القيام مرة أخرى بالإصلاح في أي وقت لاحق.
- اشطف مكان الحف بشكل مستمر بالماء ومن المستحسن أن يكون ذلك أثناء قيامك بعملية الحف.
- إذا كان الخدش عميقا، يمكنك استخدام ورقتي رمل لهذا الغرض.

قم بإصلاح سطح الطلاء
- قم بتطبيق مادة كاشطة على المنطقة المصابة عن طريق فركها وهي عبارة عن مادة تستخدم في إزالة القليل من طبقة الطلاء ووضعها عن طريق الفرك فوق المنطقة المخدوشة ويمكن أيضا أن تستخدم مادة لتلطيف سطح الطلاء من أجل الاستعداد للتشميع.
- بعد فرك مادة التلطيف قليلاً ضع آلة التلميع عند أقل مستوى دوران ثم قم بنقلها حول المكان المراد تلميعه، وخاصة من جانب إلى آخر. اِفعل ذلك لمدة 10 ثوان على التوالي، وسترى كيف ستتلاشى الخدوش بعد مرور بعض الوقت.

قم بغسل المنطقة
- استخدام الماء ومنشفة لإزالة أي بقايا متبقية من سطح الطلاء بمجرد أن تتم عملية التلميع.

تطبيق شمع كرنوبا على المنطقة
- مهمتك النهائية هي ختم الطلاء الذي قمت بإصلاحه في الخطوات السابقة المذكورة أعلاه. يمكنك تطبيق شمع كارنوبا ذو جودة عالية على المنطقة المتضررة واستعمال آلة التلميع عليها بشكل عشوائي.

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