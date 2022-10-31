نسخة هجينة من سوزوكي «S-Cross»

القاهرة - بوابة الوسط

في وقت سابق من العام الحالي، طرحت العلامة اليابانية سوزوكي «Suzuki» الجيل الثالث من سيارتها «S-Cross» التي تنتمي لفئة الـ«SUV» باختيار محرك هجين خفيف فقط.

وأخيرا جرى الإعلان عن نسخة هجينة بالكامل تحت اسم «Full Hybrid»، حيث تم فتح الطلب عليها في المملكة المتحدة، لتحل محل الإصدار الهجين الخفيف المتصل بناقل الحركة الأوتوماتيك وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

فئات السيارة

تنطلق «إس-كروس Full Hybrid» بدون أي فئات جديدة، ولا تزال تحتفظ بنفس الفئات «Motion» و «Ultra» من شقيقتها ذات النظام الهجين الخفيف، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لتر، متصل ببطارية 140 فولت ومحول.

ويتوفر ناقل حركة أوتوماتيك بشكل قياسي مع إتاحة بدالات سرعة في عجلة القيادة لنقل السرعة اليدوي.

تأتي السيارة بنوعين من أوضاع القيادة وهما «Eco» و«Standard» مما يغير وتيرة القيادة الكهربائية، ويمكن للمحرك أن يعمل في وضع Eco لتعزيز الكفاءة، كما يأتي نظام «ALLGRIP» المخصص للطرق الوعرة المتاح من سوزوكي في الفئات الأعلى، والذي يضيف أربعة أوضاع للقيادة وهم: «Auto ،Sport ،Snow، وLock».

محرك السيارة

تعتمد تشكيلة «إس-كروس ذات المحرك الهجين» على المحرك الخاص بالفئة «Motion»، وهو رباعي الأسطوانات سعته 1.4 لتر متصل بشاحن تيربو قادرا على توليد قوة 127 حصانًا وعزم دوران 235 نيوتن متر، ووفقا لسوزوكي فإن السيارة تستطيع الانطلاق من ثباتها إلى 60 كم/ساعة خلال 9.5 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 190 كم/الساعة، وبحسب العلامة اليابانية فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تصل إلى 120 جم / كم فيما يبلغ استهلاك الوقود 85.6 كم في الجالون.

ومن الأمور المثيرة للاهتمام في منظومة القوة الهجينة الخفيفة، أنه يمكن استخدام المحرك الكهربائي للحفاظ على دوران المحرك أثناء الثبات وتشغيل السيارة بسرعة تصل إلى16 كم/الساعة، دون استخدام أي بنزين، والجدير بالذكر أنها تتصل بناقل حركة يدوي ذي 6 سريعات (بشكل قياسي)، فيما تأتي الفئة «Ultra» بنظام الدفع الرباعي للعجلات (بشكل قياسي) على الرغم من أن هذا يقلل من الاقتصاد في استهلاك الوقود إلى77 كم في الجالون.

الهيكل الخارجي

أما عن مظهرها الخارجي لعل أبرز ما يلفت الانتباه هو: مصابيح أمامية «LED» أوتوماتيكية ، قضبان سقف من الألومنيوم، ومرايا أبواب قابلة للطي كهربائيًا فيما تحصل الفئة «Ultra» على عجلات مقاس 17 بوصة، وبخصوص حجم السيارة الجديد، يبلغ طولها 4,300مم، وعرضها 1,785 مم، وارتفاعها 1,593 مم، وبهذا تكون أصغر إلى حد ما من الإصدار الأحدث من نيسان قشقاي، فيما ترتكز على قاعدة عجلات 2,600 مم، وتصل سعة الشنطة إلى 430 لتر بدون تحريك المقعد الخلفي.

المقصورة الداخلية

وفي الداخل، حصلت المقصورة على مقاعد أمامية بخاصية التدفئة، نظام تحكم في المناخ ثنائي المنطقة ، شاشة معلومات السائق مقاس 4.2 بوصة تطفو في وسط لوحة العدادات، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات، بينما تضيف الفئة «Ultra» فتحة سقف بانورامية وكاميرا ركن بزاوية 360 درجة وشاشة الترفيه وعرض البيانات مقاس 9 بوصات.

الأمان في السيارة

تشتمل تجهيزات السلامة القياسية للسيارة حساسات وقوف السيارات الأمامية والخلفية، كاميرا وقوف السيارات، وأنظمة مساعدة السائق: مثل المساعدة في المساعدة على البقاء في الحارة المرورية، والتعرف على إشارات المرور ، ومراقبة النقاط العمياء ، ومساعدة التلال.

سعر السيارة

يذكر أن تشكيلة «إس-كروس» ذات المحرك الهجين الخفيف تبدأ بسعر 24999 جنيهًا إسترلينيًا لفئة «Motion»، بينما تبدأ أسعار الفئة «Ultra» من 29.799 جنيهًا إسترلينيًا فيما يبدأ سعر فئة «Motion» من النسخة الهجينة بالكامل «Full Hybrid» من 26.749 جنيهًا إسترلينيًا فيما تبدأ أسعار الفئة «Ultra» من 31.549 جنيهًا إسترلينيًا.



تعرف على سعر سوزوكي «S-Cross» الهجينة (الإنترنت)

تعرف على سعر سوزوكي «S-Cross» الهجينة (الإنترنت)