Atwasat

بالفيديو: كهربائية صينية متطورة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 12:05 مساء
بالفيديو: كهربائية صينية متطورة
سيارة كهربائية صينية متطورة بهيكل انسيابي (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت «Baidu» الصينية سيارة كهربائية متطورة حصلت على مواصفات تجعلها من بين أفضل المركبات الكهربائية حتى الآن.
من حيث الحجم والأبعاد جاءت سيارة «Robo-01» الجديدة قريبة من سيارات «Range Rover Velar» أو«Changan Uni-K»، إذ حصلت على هيكل كروس أوفر بطول 4 أمتار 85 سنتيمترا، عرضه 199 سم، ارتفاعه 161 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 300 سم وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

الهيكل الخارجي
وتميزت السيارة بانسيابية هيكلها بفضل تصميمها المميز، فضلا عن مصابيحها الأمامية والخلفية المصممة بشكل فريد جدا، كما خلت أبوابها من القبضات التقليدية واستعيض عن القبضات بأزرار لمسية.
وتبعا للمطورين فإن السيارة ستتمتع بمعايير أمان عالية وستحصل على نظام قيادة ذاتية من المستوى الرابع بفضل حصولها على 12 كاميرا عالية الدقة و12 مستشعرا يعمل بالأمواج فوق الصوتية، كما أن معالجات Nvidia Orin X التي حصلت عليها تساعد نظام الأمان على معالجة 5 ترليونات عملية في الثانية.

داخلية السيارة
وداخليا صممت هذه السيارة لتوفر للسائق والركاب أفضل معايير الحداثة والرفاهية، إذ حصلت على مقاعد جلدية مجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد ومزودة بالكثير من وضعيات التحكم، كما جهّزت واجهة القيادة فيها بشاشات لمسية كبيرة تعمل مع أحدث أنظمة «المولتيميديا».

بطارية السيارة
وتعمل السيارة بنظام دفع رباعي يعتمد على محركين كهربائيين بعزم 544 حصانا، يمكنانها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 3.9 ثانية فقط، أما بطارياتها فتكفيها لقطع مسافة 600 كلم تقريبا بالشحنة الكاملة.
 


 

سيارة كهربائية صينية متطورة بهيكل انسيابي (الإنترنت)
سيارة كهربائية صينية متطورة بهيكل انسيابي (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - 31 أكتوبر .. اليوم العالمي للمدن

كاركاتير حليم - 31 أكتوبر .. اليوم العالمي للمدن
تشاد تطلق حملة للقبض على خاطفي فرنسي قرب الحدود الليبية

تشاد تطلق حملة للقبض على خاطفي فرنسي قرب الحدود الليبية
4- المنقوش نموذجا من زمن الفدرالية

4- المنقوش نموذجا من زمن الفدرالية
الرئاسة الأوكرانية: «هجوم روسي كثيف» على منشآت الطاقة في مناطق عدة

الرئاسة الأوكرانية: «هجوم روسي كثيف» على منشآت الطاقة في مناطق عدة
لولا: البرازيل بحاجة إلى السلام والوحدة ولن تبقى منبوذة

لولا: البرازيل بحاجة إلى السلام والوحدة ولن تبقى منبوذة
جائزة المكسيك: فيرستابن ينفرد بأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد

جائزة المكسيك: فيرستابن ينفرد بأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد
«تمكين المرأة» بجامعة عمر المختار ينظم ندوة حول الوقاية من سرطان الثدي

«تمكين المرأة» بجامعة عمر المختار ينظم ندوة حول الوقاية من سرطان الثدي
«السويحلي» يحسم ديربي مصراتة و«أهلي بنغازي» يفوز بثلاثية في ديربي بنغازي

«السويحلي» يحسم ديربي مصراتة و«أهلي بنغازي» يفوز بثلاثية في ديربي بنغازي
هل اخترقت روسيا هاتف ليز تراس عندما كانت وزيرة للخارجية؟

هل اخترقت روسيا هاتف ليز تراس عندما كانت وزيرة للخارجية؟
مناصرون لموسوليني يحيون مئوية «الزحف إلى روما» وصعود الفاشية إلى السلطة

مناصرون لموسوليني يحيون مئوية «الزحف إلى روما» وصعود الفاشية إلى السلطة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال والأهلي بنغازي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة السويحلي والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة السويحلي والاتحاد المصراتي
«تحقيقات»: هل يستهلك المواطن خبزا ساما؟

«تحقيقات»: هل يستهلك المواطن خبزا ساما؟
«نسخة إلى الرأي العام»: المتزوجات بالأجانب: حقوق بالتقسيط أم هدية سياسية؟

«نسخة إلى الرأي العام»: المتزوجات بالأجانب: حقوق بالتقسيط أم هدية سياسية؟
كاركاتير خيري - جهود الحل السياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - جهود الحل السياسي في ليبيا
«أفريقية الأثقال» بمصر: فضيتان وبرونزية للرباع الليبي إحسان شلابى

«أفريقية الأثقال» بمصر: فضيتان وبرونزية للرباع الليبي إحسان شلابى
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا الجنوبية إلى 151 قتيلا

رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا الجنوبية إلى 151 ...
عكس التيار.. سود أميركيون يحاولون عبور «عقدة تاريخية»

عكس التيار.. سود أميركيون يحاولون عبور «عقدة تاريخية»
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
اختبار خدمات «Yango» الروسية في الجزائر (فيديو)
اختبار خدمات «Yango» الروسية في الجزائر (فيديو)
حلول متقدمة من «مرسيدس» لمنع حوادث السيارات نهائيا
حلول متقدمة من «مرسيدس» لمنع حوادث السيارات نهائيا
بالصور: كروس أوفر متطورة من «شيري»
بالصور: كروس أوفر متطورة من «شيري»
حضر سيارتك للشتاء في خطوات بسيطة
حضر سيارتك للشتاء في خطوات بسيطة
صور تجسسية لجيل مرسيدس «E-Class» القادم
صور تجسسية لجيل مرسيدس «E-Class» القادم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة...
19 ألف دولار للحصول على «Aion» الكهربائية
19 ألف دولار للحصول على «Aion» الكهربائية...
6 أعطال تواجه سيارتك في الشتاء احذر منها
6 أعطال تواجه سيارتك في الشتاء احذر منها...
باريس تتأهب لانطلاق «مونديال» السيارات.. في غياب الكبار
باريس تتأهب لانطلاق «مونديال» السيارات.. في غياب الكبار...
استطلاع دولي: اقتناء سيارة بات «ترفا» لا بد منه
استطلاع دولي: اقتناء سيارة بات «ترفا» لا بد منه...
المزيد
بالفيديو: كهربائية صينية متطورة
بالفيديو: كهربائية صينية متطورة...
«البيك-أب» ملاذ الأميركيين من تغير المناخ
«البيك-أب» ملاذ الأميركيين من تغير المناخ...
بالصور: نسخة بسقف متحرك تنضم لـتشكيلة «ميني كوبر» 2024
بالصور: نسخة بسقف متحرك تنضم لـتشكيلة «ميني كوبر» 2024...
صور تجسسية لجيل مرسيدس «E-Class» القادم
صور تجسسية لجيل مرسيدس «E-Class» القادم...
حضر سيارتك للشتاء في خطوات بسيطة
حضر سيارتك للشتاء في خطوات بسيطة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط