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بالصور: نسخة بسقف متحرك تنضم لـتشكيلة «ميني كوبر» 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 02:31 مساء
بالصور: نسخة بسقف متحرك تنضم لـتشكيلة «ميني كوبر» 2024
مع إصدارات الكهرباء والبنزين.. انضمام نسخة بسقف متحرك لـتشكيلة «ميني كوبر» 2024 (الإنترنت)
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أعلنت صانعة السيارات الإنجليزية «ميني Mini» انضمام إصدار ذي سقف متحرك، لأيقونتها «ميني كوبر» الجديدة كليًا، التي من المقرر إطلاقها في العام 2024، بحسب ما ذكرته رئيسة الشركة ستيفاني ورست وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

نسخ كهربائية وبنزين
أكدت الشركة حتى الآن أنها ستنتج نسخة كهربائية وأخرى تعمل بالبنزين فقط من الإصدار الهاتشباك الجديد، الذي من المقرر أن يطلق عليه اسم «MINI Cooper» على أن تشير كلمة «Cooper» إلى «إصدار» وليس «فئة».

من المقرر بناء نسخة كهربائية بالكامل في الصين تحصل على نفس مظهر وأبعاد الإصدار المُصنع في المملكة المتحدة، ولكنها ستحصل على منصة خاصة بها تم تطويرها بالتعاون مع شركة «جريت وول Great Wall» الصينية، كما أنه سيتم بناء نسخة بثلاثة أبواب فقط من الإصدار الكهربائي بالكامل من «ميني كوبر»، إلى جانب الكروس أوفر الجديدة MINI Aceman والتي تم الكشف عنها في سبتمبر كسيارة اختبارية تتولى مهام سيارة الخمسة أبواب.

سقف متحرك
يتم تصنيع ميني كوبر ذات السقف المتحرك الحالية في هولندا، لكن من المقرر أن يتوقف الإنتاج مع طرح الإصدار الجديد، وسيركز مصنع أكسفورد بعد ذلك فقط على بناء النسخ ذات محركات الاحتراق الداخلي لبقية العقد الحالي، مما يعني أنه سيتوقف عن تصنيع سيارات ميني الكهربائية الحالية والتي ينتج المصنع منها بمعدل واحدة من كل سيارتين.

من المتوقع أن تبدأ مجموعة ميني بالفئة القياسية E ، إلى SE ويليها SE Paul Smith ثم الفئة الأعلى JCW .

مع إصدارات الكهرباء والبنزين.. انضمام نسخة بسقف متحرك لـتشكيلة «ميني كوبر» 2024 (الإنترنت)
مع إصدارات الكهرباء والبنزين.. انضمام نسخة بسقف متحرك لـتشكيلة «ميني كوبر» 2024 (الإنترنت)
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