صور تجسسية لجيل مرسيدس «E-Class» القادم

القاهرة - بوابة الوسط

خلال العام الماضي، ظهرت العديد من النسخ الاختبارية للجيل القادم من السيارة الألمانية مرسيدس E-Class، ولكن في أحدث ظهور لها يبدو أن السقف الطويل سيكون إضافة جديدة للسيارة.

وبينما لا تزال تُخفي ملامحها تحت الأغطية المموهة، إلا أن الصور الأخيرة أظهرت بعض التفاصيل بالشكل الخارجي ومقصورتها الداخلية، وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

خارجية السيارة

من حيث الشكل الخارجي، تبدو الواجهة الأمامية هي نفسها التي رصدتها عدسات المصورين لبعض النسخ الاختبارية من E-Class السيدان، وبالمقارنة مع الطراز الحالي تظهر الشبكة أكبر إلى حد ما بينما ينكمش حجم المصابيح، وهو ما أصبح شائعا لدى معظم صناع السيارات هذه الأيام.. ولا يزال هناك جزء فاصل بين الفتحات العلوية والسفلية على الواجهة إلى جانب الفتحات البارزة على كلا الجانبين.



وعلى طول الجوانب نرى بعض التفاصيل الغير مألوفة المموهة ولكن من الممكن أن تكون مجرد لوحات زائفة، ومن المتوقع أن تحصل E-Class على تحديثا يمنحها سطحًا أملس وخطوط إطارات منحنية.



لعل أبرز التحديثات التي تلفت الانتباه تظهر في الجزء الخلفي، حيث تمتد المصابيح الخلفية حتى تصل لباب الشنطة في الجزئية الأعلى، فيما يظهر تصميم الزجاج الخلفي بزوايا أكثر ميلاً.. ويبدو أن مرسيدس ترغب في منح سيارتها الواجون الجديدة مظهرًا أكثر عدوانية وشراسة.



المقصورة الداخلية

أظهرت الصور التجسسية بعض تفاصيل المقصورة الداخلية للسيارة، وكما نتوقع تهيمن الشاشات الرقمية على لوحة القيادة، ومن المتوقع أنها ستضم الكثير من الأنظمة التكنولوجية الطراز الحالي من طراز S-Class، وتشير بعض المصادر لموقع «Motor 1» إلى أنه ستتاح خيارات متعددة للشاشات حتى تلبي احتياجات المشترين ممن يفضلون التصاميم الأصغر أو تجربة تقنية OLED بشكل كامل.

وفي الوقت الذي تٌبنى فيه السيارة EQE الكهربائية على منصتها الخاصة، سيتم بناء E-Class الجديدة على منصة MRA2 مع منظومة قوة هجينة، وهجينة خفيفة، الذي يمكن أن تكون بمحرك يولد قوة 671 حصانًا مثل السيارة الواجون مرسيدس-AMG E63، لكن لم يتم تأكيد أي من ذلك حتى الآن.

من المتوقع، إزاحة الستار رسميًا عن السيارة الجديدة خلال النصف الأول من العام المقبل 2023 لتنطلق في الأسواق كموديل 2024.

تعرف إلى تفاصيل الجيل القادم من سيارات مرسيدس E-Class الجديدة (الإنترنت)

تعرف إلى تفاصيل الجيل القادم من سيارات مرسيدس E-Class الجديدة (الإنترنت)