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حضر سيارتك للشتاء في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 02:47 مساء
حضر سيارتك للشتاء في خطوات بسيطة
أهم النصائح لقيادة آمنة في فصل الشتاء (الإنترنت)
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انتهى فصل الصيف وأصبحت الأمطار على الأبواب، كما أن البرد والرطوبة يمكن أن يسببا مشاكل لحسن سير السيارة.

لذلك نقدم إليك أهم النصائح لقيادة آمنة في فصل الشتاء، فتعرف إليها معنا وفقا لموقع «عالم السيارات».

التحقق من نظام التبريد
- التحقق من استخدام antifreeze يمنع نظام تبريد السيارة من التجمد، ويساعد على منع ارتفاع درجة الحرارة.
- عندما يكون المحرك باردًا، فك غطاء خزان المبرد واستخدم اختبار antifreeze خاص. سوف يقول لكم مدى فعالية مانع التجمد خاصتك.
- تحقق أيضًا من مستوى هذا السائل في نظام التبريد في سيارتك. وينبغي أن تكون المستويات بين الحد الأدنى والحد الأقصى للعلامات على مياه الريدياتير.

بطارية السيارة
- البطارية أمر ضروري لتشغيل سيارتك، ولكن الطقس البارد والرطب يمكن أن يكون القاتل الحقيقي. إذا وجدت سيارتك بطيئة في البدء، فإنه يمكن أن يكون راجعا إلى بطارية بالية. في حين يمكنك التحقق من ذلك بنفسك، فمن الأفضل أن يقوم بذلك خبير بمعدات دقيقة.

سائل غسيل الزجاج الأمامي
- على الرغم من أنه مطلوب على مدار السنة، ستجد نفسك تستخدم سائل غسيل الزجاج الأمامي أكثر بكثير في فصل الشتاء، لذلك فمن المهم أن يكون لديك ما يكفي أنها تستحق التدقيق في كل أسبوع طوال أشهر الشتاء الباردة.

الإطارات
عليك التحقق من سلامة الإطارات وكمية الهواء في كل إطار ويمكنك للقيادة آمنة طوال فصل الشتاء تركيب إطارات الشتاء لديهم نمط سطح مختلف، ويجري بناؤها من مركبات مختلفة من المطاط لضمان أقصى قدر من التماسك عندما تنخفض درجة الحرارة، وكذلك عندما تتساقط الثلوج.

معدات القيادة في فصل الشتاء
وأخيرًا، حزمة الأساسيات في سيارتك إذا واجهتك مشكلة مثل مكشطة، حبل سحب، وصندوق الإسعافات الأولية، مثلث التحذير، جهاز قياس ضغط الهواء في السيارة ومياه لتزويد الردياتير هذه بعض المعدات التي تساعد في حال واجهتك المتاعب في هذا الطقس.

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