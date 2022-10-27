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اختبار خدمات «Yango» الروسية في الجزائر (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 04:00 مساء
اختبار خدمات «Yango» الروسية في الجزائر (فيديو)
شركة «Yandex» الروسية مهتمة بدخول خدمات «Yango» إلى أسواق جديدة بما فيها أسواق الشرق الأوسط (الإنترنت)
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ذكرت وكالة «تاس» أن شركة «Yandex» الروسية بدأت باختبار خدمة سيارات الأجرة العاملة تحت علامة «Yango» التجارية.

وتبعا للوكالة «يمكن طلب سيارات الأجرة ذات العلامة المذكورة في العاصمة الجزائرية حاليا وفي مناطق البلديات المجاورة وفي منطقة باب الزوار»، حسب «روسيا اليوم».

وأفادت «تاس» في سبتمبر الماضي أن «Yandex» اختبرت خدمتها لسيارات الأجرة في دبي، وأن الشركة مهتمة بدخول خدمات «Yango» إلى أسواق جديدة بما فيها أسواق الشرق الأوسط.

ويشير موقع «Yango» حاليا إلى أن خدمات الشركة تعمل أيضا في عديد دول العالم مثل أنغولا وأذربيجان وبوليفيا والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج والكاميرون وفنلندا وغانا والنرويج والسنغال وزامبيا والجزائر.

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