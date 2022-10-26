«شيفروليه» تستعد لطرح «تراكس» 2024

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد العلامة الأميركية «شيفروليه» لطرح موديل 2024 من أيقونتها الكروس أوفر (SUV) تحت المدمجة تراكس التي تتمتع بكونها نسخة أكبر حجما، وأقل تكلفة، وأكثر جاذبية سواء من الخارج أو الداخل وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

مخارج السيارة

من حيث الشكل الخارجي تختلف أبعاد تراكس الجديدة عن الإصدار السابق، حيث تأتي أكثر طولا مقابل ارتفاع أقل للسقف كما ترتكز على قاعدة عجلات أطول بشكل ملحوظ، ووفقا لشيفرولية فإن موديل 2024 يوفر مساحة خلفية أكبر للأرجل من الإصدار السابق.

حجم أكبر

ويعتبر الموديل الجديد في الواقع أكبر إلى حد ما من سيارة شيفرولية «تريلبليزر-Trailblazer» حيث تنتمي هي الأخرى لفئة الكروس أوفر (SUV) تحت المدمجة، ولكن تعتبر تراكس الاختيار الأرخص أمام المشتري، حيث يبلغ الفارق السعري بينهما 1.295 دولارا ( 26 ألف جنيه) وبهذا الفارق توفر تريلبليزر مزيد من خيارات منظومة القوة وتشمل الدفع الكلي للعجلات، بينما تقتصر تراكس على خيار الدفع الأمامي فقط.

محرك السيارة

وبذكر منظومة القوة فتأتي تراكس موديل 2024 بمحرك سعته 1.2 لتر متصل بشاحن تيربو قادر على توليد 137 حصانا وعزم دوران 220 نيوتن متر ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك ذي 6 سرعات (قياسي)، وهو نفسه محرك تريلبليزر لكنهاتتوفر أيضا بمحرك سعته 1.3 لتر ويتصل بشاحن تيربو ثلاثي قادر على توليد قوة 155 حصانا، وبحسب العلامة الأميركية فهي توفر سعة شحن أكبر من الإصدار السابق.

مظهر رياضي وتكنولوجيا متطورة

وتأتي الفئة القياسية LS بتجهيزات داخلية من شاشة ترفيه وعرض البيانات مقاس 8.0 بوصات، وميزات مساعدة للسائق منها: المساعدة على البقاء في الحارة المرورية وخاصية الضوء العالي التلقائي، وتتمتع باقي الفئات الأخرى بمظهر رياضي فيما تشمل التجهيزات: عجلات مقاس 19 بوصة، شاشة تعمل لمس أكبر بمقاس 11.0 بوصة، مثبت السرعة التكيفي، والتحكم التلقائي في المناخ إلى جانب فتحة سقف، وتحكم كهربائي بمقعد السائق، بينما حصلت الفئة (Activ) على تطعيمات من الكروم.

سعر السيارة

وبسعر يبدأ من 21,495 دولارا ستكون الفئة LS القياسية واحدة من أرخص سيارات الـ((SUV في السوق، بينما يصل سعر الفئة (1RS) إلى 23,195 دولار وتأتي الفئة (LT) بسعر 23.395 دولارا (460 ألف جنيه)، فيما يبلغ سعر الفئة RS بسعر 24.995 دولارا (491 ألف جنيه)، كما يبلغ سعر الفئة (Activ) نفس سعر الفئة (RS) .

جدير بالذكر أن تراكس تشبه سيارة سيكر (Seeker) الكروس أوفر التي تبيعها جينرال موتوز في الأسواق خارج أميركا، والتي وفقا لـ "شيفرولية" سيتم بناؤها في كوريا.

من المقرر أن يتم تدشين موديل 2024 من تراكس بالأسواق الأميركية في ربيع العام القادم 2023 ليمثل إصدارا قياسيا جديدا بديلا عن السيارة الهاتشباك الصغيرة سبارك (Spark).



أكبر حجما وأقل تكلفة.. شيفرولية تستعد لطرح تراكس2024 (الإنترنت)

أكبر حجما وأقل تكلفة.. شيفرولية تستعد لطرح تراكس2024 (الإنترنت)

أكبر حجما وأقل تكلفة.. شيفرولية تستعد لطرح تراكس2024 (الإنترنت)