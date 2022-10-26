Atwasat

«شيفروليه» تستعد لطرح «تراكس» 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 02:40 مساء
«شيفروليه» تستعد لطرح «تراكس» 2024
أكبر حجما وأقل تكلفة.. شيفرولية تستعد لطرح تراكس2024 (الإنترنت)
alwasat radio

تستعد العلامة الأميركية «شيفروليه» لطرح موديل 2024 من أيقونتها الكروس أوفر (SUV) تحت المدمجة تراكس التي تتمتع بكونها نسخة أكبر حجما، وأقل تكلفة، وأكثر جاذبية سواء من الخارج أو الداخل وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

مخارج السيارة
من حيث الشكل الخارجي تختلف أبعاد تراكس الجديدة عن الإصدار السابق، حيث تأتي أكثر طولا مقابل ارتفاع أقل للسقف كما ترتكز على قاعدة عجلات أطول بشكل ملحوظ، ووفقا لشيفرولية فإن موديل 2024 يوفر مساحة خلفية أكبر للأرجل من الإصدار السابق.

حجم أكبر
ويعتبر الموديل الجديد في الواقع أكبر إلى حد ما من سيارة شيفرولية «تريلبليزر-Trailblazer» حيث تنتمي هي الأخرى لفئة الكروس أوفر (SUV) تحت المدمجة، ولكن تعتبر تراكس الاختيار الأرخص أمام المشتري، حيث يبلغ الفارق السعري بينهما 1.295 دولارا ( 26 ألف جنيه) وبهذا الفارق توفر تريلبليزر مزيد من خيارات منظومة القوة وتشمل الدفع الكلي للعجلات، بينما تقتصر تراكس على خيار الدفع الأمامي فقط.

محرك السيارة
وبذكر منظومة القوة فتأتي تراكس موديل 2024 بمحرك سعته 1.2 لتر متصل بشاحن تيربو قادر على توليد 137 حصانا وعزم دوران 220 نيوتن متر ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك ذي 6 سرعات (قياسي)، وهو نفسه محرك تريلبليزر لكنهاتتوفر أيضا بمحرك سعته 1.3 لتر ويتصل بشاحن تيربو ثلاثي قادر على توليد قوة 155 حصانا، وبحسب العلامة الأميركية فهي توفر سعة شحن أكبر من الإصدار السابق.

مظهر رياضي وتكنولوجيا متطورة
وتأتي الفئة القياسية LS بتجهيزات داخلية من شاشة ترفيه وعرض البيانات مقاس 8.0 بوصات، وميزات مساعدة للسائق منها: المساعدة على البقاء في الحارة المرورية وخاصية الضوء العالي التلقائي، وتتمتع باقي الفئات الأخرى بمظهر رياضي فيما تشمل التجهيزات: عجلات مقاس 19 بوصة، شاشة تعمل لمس أكبر بمقاس 11.0 بوصة، مثبت السرعة التكيفي، والتحكم التلقائي في المناخ إلى جانب فتحة سقف، وتحكم كهربائي بمقعد السائق، بينما حصلت الفئة (Activ) على تطعيمات من الكروم.

سعر السيارة
وبسعر يبدأ من 21,495 دولارا ستكون الفئة LS القياسية واحدة من أرخص سيارات الـ((SUV في السوق، بينما يصل سعر الفئة (1RS) إلى 23,195 دولار وتأتي الفئة (LT) بسعر 23.395 دولارا (460 ألف جنيه)، فيما يبلغ سعر الفئة RS بسعر 24.995 دولارا (491 ألف جنيه)، كما يبلغ سعر الفئة (Activ) نفس سعر الفئة (RS) .

جدير بالذكر أن تراكس تشبه سيارة سيكر (Seeker) الكروس أوفر التي تبيعها جينرال موتوز في الأسواق خارج أميركا، والتي وفقا لـ "شيفرولية" سيتم بناؤها في كوريا.

من المقرر أن يتم تدشين موديل 2024 من تراكس بالأسواق الأميركية في ربيع العام القادم 2023 ليمثل إصدارا قياسيا جديدا بديلا عن السيارة الهاتشباك الصغيرة سبارك (Spark).
 

أكبر حجما وأقل تكلفة.. شيفرولية تستعد لطرح تراكس2024 (الإنترنت)
أكبر حجما وأقل تكلفة.. شيفرولية تستعد لطرح تراكس2024 (الإنترنت)
أكبر حجما وأقل تكلفة.. شيفرولية تستعد لطرح تراكس2024 (الإنترنت)
أكبر حجما وأقل تكلفة.. شيفرولية تستعد لطرح تراكس2024 (الإنترنت)
أكبر حجما وأقل تكلفة.. شيفرولية تستعد لطرح تراكس2024 (الإنترنت)
أكبر حجما وأقل تكلفة.. شيفرولية تستعد لطرح تراكس2024 (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. الأربعاء

قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. ...
بوتين لم يهنئ سوناك.. والكرملين يوضح السبب

بوتين لم يهنئ سوناك.. والكرملين يوضح السبب
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي

حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع ...
بايدن يحذر من أي هجوم نووي روسي

بايدن يحذر من أي هجوم نووي روسي
لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 أندية

لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 أندية
كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة

شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي بنغازي والأولمبي

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي ...
«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ

«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والأهلي بنغازي
«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب

«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب
خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟

تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء بريطانيا

كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء ...
سامي الساعدي يلتقي الناطق باسم حركة «طالبان»

سامي الساعدي يلتقي الناطق باسم حركة «طالبان»
أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي الأولى إلى مجلس الأمن

أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي الأولى إلى مجلس الأمن
مندوب فرنسا يدعو إلى خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا

مندوب فرنسا يدعو إلى خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا
باتيلي لمجلس الأمن: لا يبدو أن هناك أي إجراءات ملموسة لإجراء انتخابات في ليبيا

باتيلي لمجلس الأمن: لا يبدو أن هناك أي إجراءات ملموسة لإجراء انتخابات في ليبيا
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
سيارة كهربائية صديقة للبيئة في معرض باريس
سيارة كهربائية صديقة للبيئة في معرض باريس
إصدار محدود من «لوتس» احتفاء برموز الـ«فورمولا 1»
إصدار محدود من «لوتس» احتفاء برموز الـ«فورمولا 1»
تعرف إلى «XM» جديد «بي إم دبليو»
تعرف إلى «XM» جديد «بي إم دبليو»
«تيجو 7 بلس» تنطلق أوائل نوفمبر
«تيجو 7 بلس» تنطلق أوائل نوفمبر
صور مسربة لنسخة «باسات 2023»
صور مسربة لنسخة «باسات 2023»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة...
19 ألف دولار للحصول على «Aion» الكهربائية
19 ألف دولار للحصول على «Aion» الكهربائية...
باريس تتأهب لانطلاق «مونديال» السيارات.. في غياب الكبار
باريس تتأهب لانطلاق «مونديال» السيارات.. في غياب الكبار...
6 أعطال تواجه سيارتك في الشتاء احذر منها
6 أعطال تواجه سيارتك في الشتاء احذر منها...
سيارة كهربائية متعددة الاستخدام من «Polestar»
سيارة كهربائية متعددة الاستخدام من «Polestar»...
المزيد
«شيفروليه» تستعد لطرح «تراكس» 2024
«شيفروليه» تستعد لطرح «تراكس» 2024...
بالفيديو: تعرف على مميزات تويوتا «bZ3»
بالفيديو: تعرف على مميزات تويوتا «bZ3»...
4 خطوات للحفاظ على بطارية سيارتك في الشتاء
4 خطوات للحفاظ على بطارية سيارتك في الشتاء...
صور مسربة لنسخة «باسات 2023»
صور مسربة لنسخة «باسات 2023»...
«تيجو 7 بلس» تنطلق أوائل نوفمبر
«تيجو 7 بلس» تنطلق أوائل نوفمبر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط