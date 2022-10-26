بالفيديو: تعرف على مميزات تويوتا «bZ3»

القاهرة - بوابة الوسط

أزاحت «تويوتا» الستار عن سيارتها الجديدة التي صنفت من بين أجمل المركبات وأكثرها تميزا من النواحي التقنية.

فقد حصلت سيارة «bZ3» الجديدة على هيكل سيدان انسيابي بطول 4 أمتار، و72 سنتيمترا، عرضه 183 سم، ارتفاعه 147 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 288 سم، أما عجلاتها فأتت بمقاس 16 و18 إنشا وذلك نقلا عن «روسيا اليوم».

خارجية السيارة

خارجيا جهّزت هذه السيارة بمصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة، كما صممت قبضات الأبواب فيها لتكون مخفية داخل الهيكل وتخرج منه عند الحاجة لاستعمالها، وزودت المرايا الجانبية بكاميرات لتوفير رؤية محيطية للهيكل، أما مؤخرة الهيكل فصممت لتشبه الجنح الهوائي لتوفر ثبات كبير للمركبة على السرعات العالية.

تكنولوجية متطورة

وزودت «bZ3» من الداخل بشاشة لمسية عمودية كبيرة في منتصف واجهة القيادة، وشاشة بارزة قبالة المقود، كما حصلت على ميزات أمان متطورة مثل نظام النقطة العمياء، ونظام الفرملة الآلية في حالات الطوارئ، ونظام التحكم التكيفي بالمسار.

محرك السيارة

وتعمل هذه السيارة بمحركات كهربائية بعزم 185 أو 245 حصانا، كما زودت ببطاريات متطورة تكفيها لقطع مسافة 600 كلم بالشحنة الكاملة، وتبعا لتويوتا فإن هذه البطاريات ستحتفظ بـ 90% من كفاءتها تقريبا حتى بعد 10 سنوات من استخدام السيارة.





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