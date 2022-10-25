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4 خطوات للحفاظ على بطارية سيارتك في الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 02:30 مساء
4 خطوات للحفاظ على بطارية سيارتك في الشتاء
تتعرض بطارية السيارة للأعطال المفاجئة في الشتاء كيف نتجنبها (الإنترنت)
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نقدم إليك بعض الخطوات سهلة التطبيق لفحص بطارية سيارتك تعرَّف إليها معنا، وحافظ على سيارتك في فصل الشتاء من مخاطر التعطل المفاجئ وذلك وفقا لموقع «السيارة».

- يوجد نوعان من البطاريات، البطارية الجافة والبطارية العادية التي تستخدم السوائل، يمكنك فحص البطارية العادية بالكشف عن مستوى السائل، وإذا كان أقل من المستوى المطلوب يجب إعادة تعبئة البطارية بالماء المقطر، وتعتبر قلة الماء المقطر داخل البطارية من أكثر أسباب تقليل عمر البطارية.
- أما البطارية الجافة فيمكنك فحصها عن طريق عدسة توجد بأعلى البطارية، فإن كانت باللون الأخضر فهي مشحونة جيدا وإن كانت باللون الأسود فهي تحتاج إلى تصليح.
- قلة استخدام السيارة تضر بالبطارية، لذلك عند ركن السيارة فترة طويلة يجب عليك نزع البطارية وحفظها ويجب عليك إعادة شحنها كل عشرة أيام.
- ومن الأخطاء التي تقلل عمر البطارية، استخدامها أثناء التوقف مثل تشغيل شاشات الـ«دي في دي» واستخدام الأنظمة الصوتية فترات طويلة.

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