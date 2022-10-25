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صور مسربة لنسخة «باسات 2023»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 12:35 مساء
صور مسربة لنسخة «باسات 2023»
«فولكس فاغن» تستعد لطرح «باسات» العام المقبل بنسخة محدثة من منصة «MQB» (الإنترنت)
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تستعد العلامة الألمانية «فولكس فاغن» لطرح نسخة واجون من سيارتها «باسات Passat» المعدلة للعام المقبل 2023، حيث تشير إلى هذه النسخة باسم «Variant» ورصدت عدسات المصورين أخيرا مجموعة من الصور التجسسية لنسخة أولية منها أثناء اختبارها.

من المقرر بناء الإصدار المعدل من باسات على نسخة محدثة من منصة «MQB» التابعة لمجموعة «فولكس فاغن»، مع الإشارة إلى أن توأمتها «سكودا سوبيرب Superb»، سيتم طرح إصدار معدل منها قريبا مبني أيضا على نفس المنصة المٌحدثة ومع ذلك فمن المتوقع أن تتوفر بكلا الهيكلين «السيدان» و«الواجون» وذلك نقا عن موقع «موتوراتي».

ورغم تراجع النسخة السيدان من باسات في معظم الأسواق بإستثناء السوق الصينية، إلا أن «فولكس فاغن» تستعد قريبا لطرح البديل لها وهي نسخة الإنتاج من سيارتها الاختبارية (ID.Aero) والتي كان قد تم الكشف عنها في وقت سابق من العام الجاري، ومن المرجح أن تحصل السيدان الكهربائية على اسم (ID.6).

يذكر أن باسات الجديدة سيتم إنتاجها في مصنع المجموعة في براتيسلافا، سلوفاكيا، ومن المتوقع أن تحصل على منظومة قوة من سلسلة (4s) بما في ذلك مجموعة هجينة.

«فولكس فاغن» تستعد لطرح «باسات» العام المقبل بنسخة محدثة من منصة «MQB» (الإنترنت)
«فولكس فاغن» تستعد لطرح «باسات» العام المقبل بنسخة محدثة من منصة «MQB» (الإنترنت)
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