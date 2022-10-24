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«تيجو 7 بلس» تنطلق أوائل نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 02:30 مساء
«تيجو 7 بلس» تنطلق أوائل نوفمبر
شيري تطلق نسخة فيس ليفت من «تيجو 7 بلس» في الصين (الإنترنت)
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في سبتمبر 2021، أطلقت «شيري-Chery» سيارتها «تيجو 7 بلس» في السوق الصينية للمرة الأولى، ومن ثم أصدرت نسخة فيس ليفت في يونيو، بعد حصولها على منظومة قوة هجينة.
وتستعد الصانعة الصينية مرة أخرى لإطلاق نسخة فيس ليفت من سيارتها، والتي من المتوقع تدشينها في الأسواق بين أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر.

تنتمي «تيجو 7 بلس» إلى فئة الـSUV المدمجة ذات 5 مقاعد وتقع في مكانة بين «تيجو 7» و«تيجو 8»، وتبرز تحديثات تصميمها الخارجي من خلال العجلات التي تأتي بمقاس 19 بوصة بتصميم خماسي الأذرع، إضافة إلى الدعامة D المميزة بلون أسود لخلق تأثير السقف المعلق، والرفارف الأمامية والخلفية، وأخيرا فتحات العادم على كل الجانبين في الخلف والتي تعزز من الطابع الرياضي للسيارة.

داخلية السيارة
في الداخل، يعزز مزيج اللونين الأسود والأحمر الداكن، إضافة إلى تطعيمات الكروم الموجودة على الكونسول الوسطي وحافة الباب ومسند الرأس من فخامة السيارة، وتتوفر فتحة سقف بانوراما بشكل قياسي، كما تأتي لوحة القيادة بشاشة مزدوجة مقاس 24-6 بوصة، ولوحة عدادات تتصل بشاشة التحكم المركزية، فضلا عن عجلة قيادة متعددة الوظائف على شكل حرف D، والجدير بالذكر أن شاشة الترفيه وعرض البيانات تعمل من خلال نظام التشغيل Lion 5.0 الخاص بـ «شيري».

السلامة و الأمان
وبخصوص السلامة والأمان، تم تجهيز السيارة بنظام مساعدة القيادة من المستوى 2+ ويشمل: مثبت سرعة تكيفي، فرامل أوتوماتيك عند الطوارئ، والتحذير عند الخروج عن الحارة المرورية.

محرك السيارة
أما عن المحرك، تأتي «شيري تيجو 7 بلس» الجديدة بمحرك (GDI) سعته 1.6 لتر متصل بشاحن تيربو قادرا على توليد قوة 194 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 290 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة مزدوج القابض ذي سبع سرعات.
 

شيري تطلق نسخة فيس ليفت من «تيجو 7 بلس» في الصين (الإنترنت)
شيري تطلق نسخة فيس ليفت من «تيجو 7 بلس» في الصين (الإنترنت)
شيري تطلق نسخة فيس ليفت من «تيجو 7 بلس» في الصين (الإنترنت)
شيري تطلق نسخة فيس ليفت من «تيجو 7 بلس» في الصين (الإنترنت)
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