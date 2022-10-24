تعرف إلى «XM» جديد «بي إم دبليو»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت علامة «بي إم دبليو» الفاخرة إطلاق طرازها الهجين «XM» والذي سيكون باللون الأسود الأنيق مع لمسات من اللون الأحمر، مع تأكيد قوة 738 حصانا وذلك في خريف 2023.

لتصبح هذه هي النسخة الأكثر جمالا من أول سيارة هجينة تعمل بالكهرباء من بي إم دبليو M، وإذا نظرت إلى الصورة الجديدة لعلامة «XM Label Red» التي أظهرتها بي إم دبليو M على صفحتها الرسمية على إنستغرام، فستظهر أن السيارة لديها بالفعل ملحقاتها الخاصة، والمحيط الأحمر الواضح جدا للشبك الكلوي المزدوج بما في ذلك حول شارة «XM» الصغيرة، وكذلك حول النوافذ الجانبية لـ «XM».

تفاصيل مقصورة «XM»

كما أن لديها عجلات فريدة من نوعها مع لمسات حمراء لربط كل شيء بها وهي تبدو وكأنها نوع السيارة التي ستجذب الكثير من المظهر عندما تسير على الطريق، لم تعرض بي إم دبليو صورة لمقصورة «XM Label Red»، لكننا نفترض أن المظهر الأحمر تم نقله إلى الداخل - هناك فرصة جيدة لتتمكن من تحديد مواد التنجيد الحمراء المطابقة.

الذكرى الـ50 لتأسيس قسم «M»

تصدر بي إم دبليو بيانا جريئا بإطلاق «XM Performance SUV» الهجينة كنموذج رائد للاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس قسم M، إنها أول سيارة PHEV كاملة الحجم على الإطلاق، ولكن تماما مثل باقي مجموعة «M» الحالية، سيكون هناك أكثر من نكهة للاختيار من بينها.

بالنسبة لطرازات M العادية، تقدم بي إم دبليو خيارا من طراز Competition القياسي، بالنسبة إلى «XM»، لا يزال لدى صانع السيارات نفس النهج لتقديم أكثر من متغير واحد ولكنه تخلص من لقب المنافسة لصالح «Label Red»، مما يجعله يبدو وكأنه نوع منإكسسوارات الموضة.

من الواضح أن بي إم دبليو لا تبتعد عن تقديم ألوان جلدية جريئة بالداخل، مثلما يوجد على متن سيارة «XM»ذات تصميم داخلي أزرق مذهل والذي تم الكشف عنه في حدث صحفي لشركة بي إم دبليو.

محرك السيارة

يرتفع عزم الدوران من 590 رطل قدم (800 نيوتن متر) إلى 738 رطل قدم (1000 نيوتن متر)، مع زيادة الأداء، ستقوم الشركة المصنعة بالتأكيد بإجراء تغييرات على نظام تعليق «Label Red»، وقد تتميز أيضا بفرامل وإطارات مطورة.

هذا المحتوى من تيربو العرب



بي إم دبليو XM هجينة بلمسات من اللون الأحمر في خريف 2023 (الإنترنت)