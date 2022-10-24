Atwasat

تعرف إلى «XM» جديد «بي إم دبليو»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 12:24 مساء
تعرف إلى «XM» جديد «بي إم دبليو»
بي إم دبليو XM هجينة بلمسات من اللون الأحمر في خريف 2023 (الإنترنت)
alwasat radio

أكدت علامة «بي إم دبليو» الفاخرة إطلاق طرازها الهجين «XM» والذي سيكون باللون الأسود الأنيق مع لمسات من اللون الأحمر، مع تأكيد قوة 738 حصانا وذلك في خريف 2023.
لتصبح هذه هي النسخة الأكثر جمالا من أول سيارة هجينة تعمل بالكهرباء من بي إم دبليو M، وإذا نظرت إلى الصورة الجديدة لعلامة «XM Label Red» التي أظهرتها بي إم دبليو M على صفحتها الرسمية على إنستغرام، فستظهر أن السيارة لديها بالفعل ملحقاتها الخاصة، والمحيط الأحمر الواضح جدا للشبك الكلوي المزدوج بما في ذلك حول شارة «XM» الصغيرة، وكذلك حول النوافذ الجانبية لـ «XM».

تفاصيل مقصورة «XM»
كما أن لديها عجلات فريدة من نوعها مع لمسات حمراء لربط كل شيء بها وهي تبدو وكأنها نوع السيارة التي ستجذب الكثير من المظهر عندما تسير على الطريق، لم تعرض بي إم دبليو صورة لمقصورة «XM Label Red»، لكننا نفترض أن المظهر الأحمر تم نقله إلى الداخل - هناك فرصة جيدة لتتمكن من تحديد مواد التنجيد الحمراء المطابقة.

الذكرى الـ50 لتأسيس قسم «M»
تصدر بي إم دبليو بيانا جريئا بإطلاق «XM Performance SUV» الهجينة كنموذج رائد للاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس قسم M، إنها أول سيارة PHEV كاملة الحجم على الإطلاق، ولكن تماما مثل باقي مجموعة «M» الحالية، سيكون هناك أكثر من نكهة للاختيار من بينها.
بالنسبة لطرازات M العادية، تقدم بي إم دبليو خيارا من طراز Competition القياسي، بالنسبة إلى «XM»، لا يزال لدى صانع السيارات نفس النهج لتقديم أكثر من متغير واحد ولكنه تخلص من لقب المنافسة لصالح «Label Red»، مما يجعله يبدو وكأنه نوع منإكسسوارات الموضة.

من الواضح أن بي إم دبليو لا تبتعد عن تقديم ألوان جلدية جريئة بالداخل، مثلما يوجد على متن سيارة «XM»ذات تصميم داخلي أزرق مذهل والذي تم الكشف عنه في حدث صحفي لشركة بي إم دبليو.

محرك السيارة
يرتفع عزم الدوران من 590 رطل قدم (800 نيوتن متر) إلى 738 رطل قدم (1000 نيوتن متر)، مع زيادة الأداء، ستقوم الشركة المصنعة بالتأكيد بإجراء تغييرات على نظام تعليق «Label Red»، وقد تتميز أيضا بفرامل وإطارات مطورة.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

بي إم دبليو XM هجينة بلمسات من اللون الأحمر في خريف 2023 (الإنترنت)
بي إم دبليو XM هجينة بلمسات من اللون الأحمر في خريف 2023 (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري وكأس ليبيا عبر شاشتها

قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري وكأس ليبيا عبر شاشتها
3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية

3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية
3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية

3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية
«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»

«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»
غريبة بالنوتيلا في خطوات بسيطة

غريبة بالنوتيلا في خطوات بسيطة
قمصان رياضية وأسواق مفتوحة 24 ساعة.. سكان قطر يترقبون ازدهار أعمالهم خلال المونديال

قمصان رياضية وأسواق مفتوحة 24 ساعة.. سكان قطر يترقبون ازدهار أعمالهم خلال ...
جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن يعادل رقم شوماخر وفيتل ويهدي ريد بول لقب الصانعين

جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن يعادل رقم شوماخر وفيتل ويهدي ريد بول لقب ...
وجوه نساء الكنديين الأصليين تستعيد أوشامها

وجوه نساء الكنديين الأصليين تستعيد أوشامها
جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا

جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا
نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري

نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري
بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي

بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي
الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي

الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي
معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»

معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»
«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية

«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية
«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟

«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة ...
«تحقيقات»: المشروع الحلم

«تحقيقات»: المشروع الحلم
كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس

كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
السيارات الصينية تغزو السوق الأوروبية بمركبات فاخرة
السيارات الصينية تغزو السوق الأوروبية بمركبات فاخرة
الفرنسيون يلجأون إلى منصات تشارك الرحلات
الفرنسيون يلجأون إلى منصات تشارك الرحلات
تعرف إلى «XFC» المتطورة من ميتسوبيشي
تعرف إلى «XFC» المتطورة من ميتسوبيشي
بالفيديو: رباعية دفع متطورة من «جيب»
بالفيديو: رباعية دفع متطورة من «جيب»
سيارة كهربائية صديقة للبيئة في معرض باريس
سيارة كهربائية صديقة للبيئة في معرض باريس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة...
19 ألف دولار للحصول على «Aion» الكهربائية
19 ألف دولار للحصول على «Aion» الكهربائية...
225 ألف يورو للحصول على «R8» من «أودي» (فيديو)
225 ألف يورو للحصول على «R8» من «أودي» (فيديو)...
باريس تتأهب لانطلاق «مونديال» السيارات.. في غياب الكبار
باريس تتأهب لانطلاق «مونديال» السيارات.. في غياب الكبار...
6 أعطال تواجه سيارتك في الشتاء احذر منها
6 أعطال تواجه سيارتك في الشتاء احذر منها...
المزيد
«تيجو 7 بلس» تنطلق أوائل نوفمبر
«تيجو 7 بلس» تنطلق أوائل نوفمبر...
تعرف إلى «XM» جديد «بي إم دبليو»
تعرف إلى «XM» جديد «بي إم دبليو»...
إصدار محدود من «لوتس» احتفاء برموز الـ«فورمولا 1»
إصدار محدود من «لوتس» احتفاء برموز الـ«فورمولا 1»...
سيارة كهربائية صديقة للبيئة في معرض باريس
سيارة كهربائية صديقة للبيئة في معرض باريس...
بالفيديو: رباعية دفع متطورة من «جيب»
بالفيديو: رباعية دفع متطورة من «جيب»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط