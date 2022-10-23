إصدار محدود من «لوتس» احتفاء برموز الـ«فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت لوتس النقاب عن إصدار خاص من سيارة إيفيغا فيتيبالدي ليمتد Evija Fittipaldi Limited، احتفالًا بالذكرى الخمسين لألقاب السائقين والبنائين لسباقات الـ«فومولار 1»، وانتصار سائق سيارة السباق البرازيلي الأسطوري «إيمرسون فيتيبالدي» لفريق لوتس في العام 1972وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

لوتس باللون الأسود

تتألق لوتس إيفيغا من الخارج بطلاء باللون الأسود مع خطوط ذهبية مرسومة يدويًا، تخليدًا لذكرى جون بلاير سائق لوتس تايب 72 في الـ«فورمولا 1» ذات المقعد الواحد.

الهيكل الخارجي

يبرز هيكل السيارة المظهر الثنائي اللون على العجلات المعدنية، وملاقط المكابح، وشارة اللوتس المصنوعة من الكربون الذهبي في المقدمة. بينما على الجناح الخلفي النشط يضم سلسلة من الشارات تخلد ذكرى انتصارات الـ«فورمولا 1» في موسم 1972، مع اسم إيمرسون فيتيبالدي وملصقه رقم 8 الخاص به.

داخلية السيارة

يستمر نظام الألوان داخل المقصورة بلمسات ذهبية مميزة (على الدواسات، ومحيط فتحات التهوية، وزر التشغيل والإيقاف، وعجلة القيادة، وظهر المقاعد) والدرزات الذهبية المتناقضة مع الجلد الأسود وألياف الكربون المكشوفة.

تشمل اللمسات الخاصة توقيع Fittipaldi المخيط يدويًا على لوحة القيادة، ورسم لسيارة لوتس تايب 72 على السقف، والميناء الدوار المصنوع من الألمنيوم المعاد تدويره من المقعد الفردي.

محرك السيارة

زودت لوتس إيفيغا فيتيبالدي بمجموعة نقل الحركة رباعية المحركات تمنح قوة أكثر من 1973 حصانًا (1.471 كيلووات / 2000 حصان) و(1700 نيوتن/ متر) من عزم الدوران مما يوفر أداءً مذهلًا.



لاحظ أن سيارة كهربائية EV يمكن أن تتسارع من 0 - 186 ميلًا في الساعة (0 – 300 كلم/ ساعة) في 9 ثوانٍ فقط، قبل أن تصل إلى سرعة قصوى إلكترونية تبلغ 217 ميلًا في الساعة (350 كلم/ ساعة).

إصدار جديد محدود من لوتس احتفاء برموز الـ«فورمولا 1» (الإنترنت)

إصدار جديد محدود من لوتس احتفاء برموز الـ«فورمولا 1» (الإنترنت)