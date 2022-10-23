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سيارة كهربائية صديقة للبيئة في معرض باريس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 12:25 مساء
سيارة كهربائية صديقة للبيئة في معرض باريس
تعرف إلى مميزات سيارة «Hopium» الكهربائية التي ستنتج في باريس (الإنترنت)
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من أكثر المركبات التي شدت انتباه زوار معرض باريس للسيارات هذا العام، جاءت سيارة «Hopium»، التي صممت لتعمل بالكهرباء ووقود الهيدروجين.

خارجية السيارة
حرص مصممو هذه السيارة على جعلها انسيابية للغاية وجعلوا هيكلها خال تقريبا من الفتحات الهوائية، وزينوها بمصابيح أمامية وخلفية على شكل خطوط إضاءة موزعة على جانبي الهيكل، كما استعيض عن قبضات الأبواب بأزرار لمسية عند النوافذ، واستبدلت المرايا الجانبية فيها بكاميرات عالية الدقة وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

ولم تقتصر التميز في هذه السيارة على الشكل الخارجي فقط بل طال قمرتها أيضا، إذ خلت واجهة القيادة في هذه المركبة من الأزرار التقليدية تماما، واستعيض عنها بشاشة لمسية عالية الدقة تمتد على كامل عرض الواجهة، وجهّز ناقل السرعة بأزرار لمسية أيضا.

مقاعد رياضية متطورة
وحصلت السيارة على 4 مقاعد رياضية مريحة، وجهزت المقاعد الأمامية من الخلف بشاشات لمسية كبيرة ليستخدمها ركاب المقعدين الخلفيين.

وتبعا للمطورين فإن السيارة ستعمل بالكهرباء ووقود الهيدروجين الصديق للبيئة، وستكون محركاتها بعزم 500 حصان تقريبا، وستمكنها هذه المحركات من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 5 ثوان تقريبا، والوصول إلى سرعة 230 كلم/سا.

انتاج السيارة في فرنسا
ولإنتاج هذه المركبة سيتم شراء قطعة أرض في شمال فرنسا سيبنى عليه مصنع قادر على إنتاج 20 ألف سيارة سنويا، ومن المفترض أن يبدأ إنتاج المصنع عام 2025.
 

 

تعرف إلى مميزات سيارة «Hopium» الكهربائية التي ستنتج في باريس (الإنترنت)
تعرف إلى مميزات سيارة «Hopium» الكهربائية التي ستنتج في باريس (الإنترنت)
تعرف إلى مميزات سيارة «Hopium» الكهربائية التي ستنتج في باريس (الإنترنت)
تعرف إلى مميزات سيارة «Hopium» الكهربائية التي ستنتج في باريس (الإنترنت)
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