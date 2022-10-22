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بالفيديو: رباعية دفع متطورة من «جيب»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 04:48 مساء
بالفيديو: رباعية دفع متطورة من «جيب»
«جيب» تزيح الستار عن «Avenger».. رباعية دفع شبابية متطورة (الإنترنت)
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أزاحت «جيب» (jeep) الستار عن مركبتها الجديدة، التي صممتها لتكون رباعية دفع عملية وأنيقة ومتطورة بامتياز.

وحصلت سيارة «Avenger» الجديدة على هيكل كروس أوفر طوله 4 أمتار و8 سنتيمترات تقريبا، وتميّزت عن باقي مركبات «جيب» بالتصميم الفريد لواجهتها الأمامية التي يتداخل فيها الفايبر مع الزجاج وباقي العناصر بصورة أنيقة وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وحصلت السيارة على مصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة، كما زودت بممتصات صدمات أمامية وخلفية متينة وإطارات بلاستيكية خاصة تحيط بحجرات العجلات لحمايته من الصدمات وعوامل الرطوبة، كما جهّزت بأنظمة تعليق خاصة وإطارت عريضة تبدأ مقاساتها من 18 إنش.

وزودت السيارة بشاشة قبالة السائق، وشاشة لمسية ثبتت بمنتصف واجهة القيادة مقاسها 10.25 بوصة، وجهّزت بأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام التحكم التكيفي بالمسار.

وتعمل المركبة بمحركات كهربائية صديقة للبيئة تولد عزما يعادل 156 حصانا، وزودت ببطاريات ليثيوم أيون تكفيها لقطع مسافة 550 كلم حين تكون مشحونة بشكل كامل.
 

 

«جيب» تزيح الستار عن «Avenger».. رباعية دفع شبابية متطورة (الإنترنت)
«جيب» تزيح الستار عن «Avenger».. رباعية دفع شبابية متطورة (الإنترنت)
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