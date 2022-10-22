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تعرف إلى «XFC» المتطورة من ميتسوبيشي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 12:40 مساء
تعرف إلى «XFC» المتطورة من ميتسوبيشي
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أزاحت شركة «ميتسوبيشي» اليابانية الستار عن سيارتها الجديدة، التي صممت لتكون واحدة من أجمل السيارات، وأكثرها تطورا من النواحي التقنية.

تصميم المصابيح أكثر تطورا
ومن أكثر الأشياء الملفتة للنظر في سيارة XFC هو التصميم الفريد لواجهاتها الأمامية، وأشكال المصابيح وخطوط الإضاءة الموضوعة عليها، فضلا عن تصميم أقراص عجلاتها، وأبوابها التي خلت من القبضات التقليدية، والكاميرات الجانبية على طرفي الأبواب والتي وضعت للاستغناء عن المرايا التقليدية.

داخلية السيارة
وصممت داخلية السيارة لتتمتع بأفضل معايير الحداثة، إذ زودت واجهة القيادة فيها بشاشتين لمسيتين بمقاس 12.3 لكل منهما، وثبت أسفل الواجهة في المنتصف شاشة تحكم لمسية إضافية، وحتى المقود خلا من الأزرار التقليدية وثبتت عليه لوحات تحكم لمسية أيضا.

وتبعا للتسريبات فإن السيارة ستجهّز بأفضل معايير الأمان التي تعتمد على الكاميرات والحساسات الحركية المتطورة، وستجهز بأنظمة التعديل التلقائي للمسار في الحالات الطارئة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث.

محرك السيارة
وستحصل السيارة على عدة وضعيات للقيادة، منها وضع القيادة على الطرق العادية، ووضع القيادة على الطرق الوعرة، وضع القيادة على الحصى، ووضع للقيادة على الأماكن المغطاة بالطين أو الرمال.

ومن المفترض أن تطرح منها نسخ بمحركات بنزين تقليدة أو محركات هجينة، كما يتوقع أن تظهر منها نسخ بمحركات كهربائية.

بالصور: «ميتسوبيشي» تطلق كروس أوفر جديدة
سيارة كهربائية رخيصة من «ميتسوبيشي»

 

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