6 أعطال تواجه سيارتك في الشتاء احذر منها

القاهرة - بوابة الوسط

مع اقتراب بدء فصل الشتاء نقدم إليكم أشهر الأعطال التي تتعرض لها السيارات ففي الفصل البارد قد يظهر عدد من الأعطال بسيارتك بسبب درجة الحرارة المنخفضة والتي تصل إلى أدنى معدلاتها هي ما يسبب مشاكل سلبية في عمل السيارة بشكل واضح تعرفوا معنا على بعض هذه الأعطال لتجنب حدوثها وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات»

إطارات السيارات

- درجات الحرارة المنخفضة تؤثر على إطارات السيارات سلبيا حيث تسبب انكماش الهواء في الإطارات، ولهذا ينبغي فحص ضغط الهواء في الإطارات بشكل دوري بفصل الشتاء.

- كل أسبوع قم بفحص ضغط الإطارات الأربعة في سيارتك باستخدام جهاز قياس ضغط الإطارات، وذلك لتفادي تعرض الإطارات للتشققات والأضرار التي قد تحصل على الوجه الخارجي للإطار بسبب انخفاض الضغط به.

- ويجب الحرص على أن تكون الإطارات بفصل الشتاء بحالة جيدة لأن الأرضية المبللة أو المتجمدة تسبب انزلاق، وبالتالي ينخفض التماسك بين الإطار والطريق، مما قد يسبب حوادث خطيرة للغاية.

ماسحات الزجاج

- في الفصل البارد يجب الاهتمام بمساحات الزجاج بشكل أفضل والحرص على أن تكون بجودة عالية، حيث إن تراكم الأوساخ على الزجاج الأمامي في السيارة أثناء القيادة يفقد ماسحات الزجاج قدرتها على تنظيف الزجاج.

- وبالنظر لأهميتها الكبيرة وضمان عملها بالكفاءة الأفضل في فصل الشتاء، يحب رفع المساحات عن الزجاج ليلا أثناء ركن السيارة، فبهذه الطريقة نتجنب تجمدها على الزجاج الأمامي، وبالتالي يسهل استخدامها عند تشغيل السيارة مرة أخرى.

زيادة لزوجة زيت المحرك

- إن الانخفاض في درجات الحرارة يؤثر كثيرا على زيت المحرك حيث تزداد لزوجته داخل المحرك.

- لهذا يتوجب عدم الإسراع بالسيارة عن بداية تشغيل، بل يجب الانتظار لبعض الوقت كي يصل الزيت إلى كافة أجزاء المحرك وبالتالي تصبح زلقة بشكل أفضل، عندها يمكنك القيادة بالشكل العادي.

البطارية

- البطاريات أيضا ليست بمنأى عن مشاكل الأيام الباردة، حيث تسبب درجات الحرارة المنخفضة ضعفا بأداء البطارية وبالأخص إن كانت قديمة وبنهاية عمرها، لهذا يتوجب استبدالها قبل حلول فصل الشتاء إن كانت قديمة للغاية.

شمعات الإشعال (البواجي)

- البواجي هي أيضا من مكونات السيارة التي تتعرض للأعطال بشكل أكبر في فصل الشتاء، وخصوصا في السيارات التي تعمل بالبنزين، والديزل حيث إنّ الكربونات تتراكم على البواجي مما يسبب ضعفها في فصل الشتاء حيث تبدأ الأعطال بالظهور، وبالأخص عند التشغيل الأول للسيارة صباحا، حيث يصبح من الصعب تشغيلها بسبب انخفاض درجة حرارتها جدا، وقد تحتاج غرفة الاحتراق فيها إلى الحرارة المعتدلة كي تعمل من جديد.

المكابح

- سواء كان في فصل الشتاء أو الصيف ينبغي صيانة مكابح السيارة بشكل دوري، فهي من أهم مكونات السيارات، وهي المسؤولة عن المحافظة على معدلات الأمان لك كسائق ولغيرك أثناء القيادة.

- بسبب حالة الطقس يكثر استخدام المكابح، لهذا يجب أن يكون الكبح جيدا من أجل تفادي حصول الانزلاق في السيارة، لهذا يتوجب فحص الفرامل دوريا لتفادي أي مشكلة.

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