بالفيديو: تعرف إلى «Rezvani» الأميركية المصفحة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «Rezvani» الأميركية عن مركبتها الجديدة التي صممتها لتوفر للركاب معايير أمان وحماية ممتازة.

وتأتي سيارة «Vengeance» الجديدة بهيكل متين وزجاج مصفح لحماية الركاب من الانفجارات والأعيرة النارية، وجهّزت بعجلات عريضة بمقاس 22 إنشا، والمميز فيها أيضا تصميمها الخارجي الذي يوحي بالقوة، وتصميم مصابيح الـ(LED) الحديثة التي وضعت على الواجهة الأمامية وغطاء المحرك والسقف أيضا.

وجاء هيكل هذه السيارة بطول 5 أمتار و58 سنتيمترا، وعرض 223 سم، أما قمرتها فصممت لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية، إذ حصلت المركبة على واجهة قيادة فيها شاشات لمسية كبيرة تشبه تلك الموجودة في سيارات «Cadillac Escalade»، كما زودت بثلاثة صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ7 ركاب، وجهّزت المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد ومكبرات صوت ممتازة، وحصل ركاب المقاعد الخلفية على شاشات عرض لمسية متطورة.

ويمكن الحصول على نسخ خاصة من هذه السيارة ستطرح معها معدات حماية شخصية وسترات واقية من الرصاص للركاب، كما ستجهّز بأقنعة للغازات ومعدات لتوليد الأوكسيجين في القمرة.

وستعمل هذه المركبات بمحركات بنزين توربينية بسعة 6.2 لتر وعزم 426 حصانا، ومحركات توربوديزل بسعة 3.0 لترات وعزم 281 حصانا، كما ستطرح منها نسخ بمحركات بعزم 700 حصان، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ10 سرعات.

الولايات المتحدة تكشف سيارة مصفحة جديدة بمواصفات أمان عالية (الإنترنت)