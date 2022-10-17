Atwasat

«كروس أوفر» اقتصادية من «شيفروليه»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 03:45 مساء
«كروس أوفر» اقتصادية من «شيفروليه»
«شيفروليه» تكشف النقاب عن سيارة «كروس أوفر» أنيقة واقتصادية (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت «شيفروليه» عن سيارة «Trax» الجديدة التي صممت لتكون واحدة من أجمل مركبات الكروس وأوفروأكثرها تطورا.
من حيث المظهر اختلفت المركبة الجديدة عن سيارات «Trax» السابقة بشكل ملحوظ، إذ حصلت على هيكل أكثر انسيابية وبمظهر عصري، وصمم هيكلها ليكون أقل مقاومة للهواء بفضل الفتحات الهوائية الكبيرة والانحناءات المميزة على جميع جهاته وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وحصلت السيارة على مصابيح أمامية ضيقة ومصابيح ضباب جديدة تعمل بأحدث تقنيات (LED)، كما زوّدت نماذجها بعجلات عريضة تتراوح مقاساتها ما بين 17 و19 إنشا.

أما هيكلها فأصبح بطول 4 أمتار و53 سنتيمترا، وعرض 182 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه أصبحت 270 سم، وسعة صندوق الأمتعة فيه ازدادت لتصبح 1560 لترا، كما يمكن زيادة هذه السعة بطيّ الصف الخلفي من المقاعد.

وجهّزت واجهة القيادة في هذه السيارة بشاشتين، واحدة قبالة السائق، وأخرى لمسية في المنتصف بمقاس 11 بوصة، أما مقاعدها فجهّزت بأنظمة تدفئة وتبريد، وحصلت «Trax» على أنظمة أمان متطورة كنظام النقطة العمياء ونظام التحكم الآلي بالمسار في الحالات الطارئة، فضلا عن تجهيزها بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستعمل نماذج هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات: محركات بنزين توربينية بسعة 1.4 ليتر وعزم 157 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 179 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.2 لتر وعزم 139 حصانا.
 

https://youtu.be/PQw6QqBJ3FI?t=2

«شيفروليه» تكشف النقاب عن سيارة «كروس أوفر» أنيقة واقتصادية (الإنترنت)
«شيفروليه» تكشف النقاب عن سيارة «كروس أوفر» أنيقة واقتصادية (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تدعم موقف السعودية بعد قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط

مصر تدعم موقف السعودية بعد قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط
بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين

بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين
جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني

جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني
كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
تعرف على خريطة الفرق المتأهلة لدور 32 مكرر بـ«الكونفدرالية»

تعرف على خريطة الفرق المتأهلة لدور 32 مكرر بـ«الكونفدرالية»
الليرة اللبنانية تسجل تدهورا جديدا في السوق السوداء

الليرة اللبنانية تسجل تدهورا جديدا في السوق السوداء
ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون

ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون
«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل

«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل
«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟

«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟
«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر

«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر
بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع

بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع
بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف

بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة

بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة
نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»

نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»
مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)

مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)
قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم

قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ...
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
51 ألف دولار للحصول على أول سيارة «MPV» من «هونشي»
51 ألف دولار للحصول على أول سيارة «MPV» من «هونشي»
الكشف عن سعر أوسترال الجديدة من «رينو»
الكشف عن سعر أوسترال الجديدة من «رينو»
استطلاع دولي: اقتناء سيارة بات «ترفا» لا بد منه
استطلاع دولي: اقتناء سيارة بات «ترفا» لا بد منه
مصطلحات خاصة بالسيارات الكهربائية يجب عليك معرفتها
مصطلحات خاصة بالسيارات الكهربائية يجب عليك معرفتها
محرك فائق للسيارة الجديدة «مازدا CX-60»
محرك فائق للسيارة الجديدة «مازدا CX-60»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
5 علامات تشير لانخفاض ضغط زيت المحرك
5 علامات تشير لانخفاض ضغط زيت المحرك...
أسباب تراجع «بوغاتي» عن تصنيع سيارات الدفع الرباعي
أسباب تراجع «بوغاتي» عن تصنيع سيارات الدفع الرباعي...
تحفة صينية تدخل عالم السيارات المتطورة (فيديو)
تحفة صينية تدخل عالم السيارات المتطورة (فيديو)...
بالفيديو: «بيك آب» جديدة من «شيفروليه»
بالفيديو: «بيك آب» جديدة من «شيفروليه»...
225 ألف يورو للحصول على «R8» من «أودي» (فيديو)
225 ألف يورو للحصول على «R8» من «أودي» (فيديو)...
المزيد
«كروس أوفر» اقتصادية من «شيفروليه»
«كروس أوفر» اقتصادية من «شيفروليه»...
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة...
باريس تتأهب لانطلاق «مونديال» السيارات.. في غياب الكبار
باريس تتأهب لانطلاق «مونديال» السيارات.. في غياب الكبار...
محرك فائق للسيارة الجديدة «مازدا CX-60»
محرك فائق للسيارة الجديدة «مازدا CX-60»...
مصطلحات خاصة بالسيارات الكهربائية يجب عليك معرفتها
مصطلحات خاصة بالسيارات الكهربائية يجب عليك معرفتها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط