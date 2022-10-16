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محرك فائق للسيارة الجديدة «مازدا CX-60»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 12:44 مساء
محرك فائق للسيارة الجديدة «مازدا CX-60»
السيارة «مازدا CX-60 2023» تحصل على محرك توربو عالي الأداء (الإنترنت)
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تأتي سيارة «مازدا CX-60 2023» مع إعدادات ميكانيكية عالية الأداء، تضم محركًا هجينًا قويًا جديدًا، إلى جانب محركين هجينين من 6 أسطوانات.

وكشفت الصانعة اليابانية بعض التفاصيل الخاصة بتصميم الهيكل الخارجي لسيارتها الجديدة، وشكل المقصورة الداخلية التي تمتلك مجموعة من العناصر التقنية والذكية الأكثر تطورًا، حسب «موتوري».

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وتتمتع السيارة بمحركين من 6 أسطوانات يعملان بمساعدة أنظمة M Hybrid Boost 48V الهجينة المعتدلة، وبتقنية المحرك الكهربائي الهجين من مازدا، التي تتضمن محرك e-Skyactiv بسعة 2.5 لتر مع قوة 134 حصانًا وبطارية ليثيوم أيون 17.8 كيلو وات في الساعة.

وتأتي مواصفات المحركين على النحو التالي:
إعداد هجين بمحرك بنزين: محرك بنزين e-Skyactiv X سداسي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر مرتبط بشاحن توربيني، مع محرك كهربائي، يولدان قوة مجمعة تبلغ 323 حصانًا مع 450 نيوتن/ متر من عزم الدوران.

إعداد هجين بمحرك الديزل: محرك ديزل e-Skyactiv D سداسي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني بسعة 3.3 لتر، مع محرك كهربائي، ويولد قوة تبلغ 251 حصانًا، و550 نيوتن/ متر.

يعمل كلا المحركين بنظام الدفع الرباعي i-Activ المقدم من شركة مازدا، وناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

إعداد هجين بمحرك الغاز الطبيعي: محرك غاز تيربو جديد مكون من 6 أسطوانات يولد قوة 280 حصانًا بين 5.000 إلى 6.000 دورة في الدقيقة، ويصل عزم الدوران إلى 450 نيوتن/ متر.

السيارة «مازدا CX-60 2023» تحصل على محرك توربو عالي الأداء (الإنترنت)
السيارة «مازدا CX-60 2023» تحصل على محرك توربو عالي الأداء (الإنترنت)
السيارة «مازدا CX-60 2023» تحصل على محرك توربو عالي الأداء (الإنترنت)
السيارة «مازدا CX-60 2023» تحصل على محرك توربو عالي الأداء (الإنترنت)
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