مصطلحات خاصة بالسيارات الكهربائية يجب عليك معرفتها

القاهرة - بوابة الوسط

تنتشر السيارات الكهربائية يوما بعد آخر، لكن معظمنا ليس على دراية كافية بها، وخصوصا المصطلحات غير الشائعة في السيارات العادية.

وهنا نستعرض أهم هذه المصطلحات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفق «موتوري»

«EV»

هو اختصار Electric Vehicle)) والتي تعني سيارة كهربائية.

«كيلو وات KW»

الوحدة المستخدمة لقياس القوة القصوى للمحرك الكهربائي، وفي بعض الأحيان قد يتم قياسها بالوحدة الحصانية (hp).

- هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟

«كيلو وات/ الساعة KWH»

يُستخدم هذا المصطلح للتعبير عن سعة البطارية في السيارة الكهربائية، وهو مقدار الطاقة التي يتم استهلاكها في الساعة الواحدة.

«نطاق أو مدى كهربائي Electric Range»

وهي المسافة التي تقطعها السيارة الكهربائية في الشحنة الواحدة (عند الشحن الكامل)، وتُقاس إما بالكيلومتر أو بالأميال.