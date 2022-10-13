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الكشف عن سعر أوسترال الجديدة من «رينو»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 01:40 مساء
الكشف عن سعر أوسترال الجديدة من «رينو»
يتوفر للسيارة محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1،2 لتر مع تقنية الهجين المعتدل (الإنترنت)
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كشفت شركة «رينو» الفرنسية والمالكة حاليا لشركة «نيسان» اليابانية، أن سيارتها «أوسترال» (Austral)، المصنفة ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراضSUV المدمجة، ستطرح في الأسواق بسعر يبدأ من 29 ألفًا و900 يورو.

وأوضحت الشركة أن السيارة تتشارك المنصة التقنية مع سيارة «نيسان Qashqai»، وستنافس سيارات «فورد Kuga» و«أوبل Grandland» و«فولكس فاغن Tiguan»، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، هذا وتوفر السيارة الجديدة مساحة تخزين تصل إلى 1525 لترًا، وتتمتع السيارة بمقصورة أنيقة تسيطر عليها ملامح الحداثة ومواضع للتخزين تصل سعتها إلى 35 لترًا مع شاشة قياس 9 بوصة، وفق «هي».

مسافة الأمان
ويتوفر للسيارة محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1،2 لتر مع تقنية الهجين المعتدل، لتوليد قوة 96 كيلووات/130 حصانا، ويستهلك هذا المحرك 5،3 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 123 جم/ كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

كما تأتي السيارة مع محرك رباعي الأسطوانات سعة 1،3 لتر معزز بتقنية 48 فولت بقوة 103 كيلووات/140 حصانا أو 118 كيلووات/160 حصانا.

وتتوفر نسخة الدفع الهجين الكامل معتمدة على محرك سعة 1،2 لتر مع آخر كهربائي وبطارية سعة 1،7 كيلووات ساعة لتوليد قوة 118 كيلووات/160 حصانا أو 147 كيلووات/200 حصان، وتزخر السيارة بباقة من الأنظمة المساعدة ومميزات السلامة مثل نظام التحذير من التعب والإجهاد ومحذر مسافة الأمان ومساعد الكبح الاضطراري الفعال مع وظيفة التعرف على الإشارات المرورية.

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