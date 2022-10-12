51 ألف دولار للحصول على أول سيارة «MPV» من «هونشي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت العلامة الصينية «هونشي» (Hongqi) تدشين سيارتها HQ9 الـ MPV رسميا، لتكون أول سيارة لها تحت تصنيفMPV، وفي الوقت نفسه تستهدف الفئة الأعلى من المشترين.

تهدف «هونشي» لبيع سيارتها في سوق السيارات الفاخرة، فعادة ما يتم شراء هذا النواع من الـ«MPV» من قبل الشركات لتخصيصها لرحلات كبار المسئولين بها، أو من قبل شركات سيارات الأجرة الـ (VIP)، أو الفنادق الراقية.. وتأتي السيارة في خمس فئات بسعر يتراوح ما بين 50.900 إلى 76.400 دولار وذلك وفقا لموقع «سيارتك».

بالنسبة لحجم السيارة، تبلغ أبعادها: 5222 مم طول، 2005 مم عرض، و1892 مم ارتفاع، فيما ترتكز على قاعدة عجلات 3200 مم، فيما يبلغ مساحة صندوق الأمتعة 620 مم .

التصميم الخارجي

تحتوي الواجهة الأمامية على شبكة «هونشي» اللامعة، وتتمتع ببعض التفاصيل الممتدة من الشبكة وحتى غطاء المحرك، وتأتي إطارات نوافذها بتطعيمات من الكروم، بينما حصلت الأبواب على بعض التفاصيل باللون الأحمر واما عن الجزءالخلفي فقد زينته هونشي بشريط من الكروم.

داخلية السيارة

تتسع المقصورة لسبعة مقاعد جرى توزيعها كالآتي: مقعدان في الصف الأول، ومقعدان في الصف الثاني وثلاث مقاعد في الصف الثالث.. ولعل أول ما يلفت الانتباه داخلها هو فرش المقاعد بالجلد الأبيض، ولمسات الخشب، إلى جانب شاشتين إعدادت، وحامل شاحن لاسلكي يطفو على الكونسول المركزي، كما تأتي السيارة بنظام صوت «Dynaudio» بـ16 مكبرا للصوت.

ويتمتع ركاب الصف الثاني بطاولات صغيرة قابلة للطي مثبتة خلف مقاعد الصف الأول. وتتميز المقاعد باتساعها وقابليتها للتعديل بـ16 وضع، كما تأتي بمساند للذراعين والقدمين إلى جانب خاصية التهوية والتدليك.

محرك السيارة

تعتمد HQ9 على محرك بنزين سعته 2.0 لتر متصل بشاحن تيربو، ونظام هجين 48V قادرا على توليد قوة 252 حصانًا وعزم دوران 380 نيوتن متر ، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي ذي ثماني سرعات، بحيث تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 9.5 ثانية، فيما يبلغ حجم استهلاكها للوقود 8.8 لتر / 100 كم.

وفيما يتعلق بالسلامة تشمل وظائف المساعدة في القيادة لديها: نظام الركن الذاتي، نظام ثبات السرعة التكيفي، وفرامل طوارئ أوتوماتيك أثناء القيادة الليلية.

«هونشي» الصينية تطلق «HQ9».. أول سيارة «MPV» لها

«هونشي» الصينية تطلق «HQ9».. أول سيارة «MPV» لها

«هونشي» الصينية تطلق «HQ9».. أول سيارة «MPV» لها