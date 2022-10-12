Atwasat

51 ألف دولار للحصول على أول سيارة «MPV» من «هونشي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 02:00 مساء
51 ألف دولار للحصول على أول سيارة «MPV» من «هونشي»
«هونشي» الصينية تطلق «HQ9».. أول سيارة «MPV» لها
alwasat radio

أعلنت العلامة الصينية «هونشي» (Hongqi) تدشين سيارتها HQ9 الـ MPV رسميا، لتكون أول سيارة لها تحت تصنيفMPV، وفي الوقت نفسه تستهدف الفئة الأعلى من المشترين.

تهدف «هونشي» لبيع سيارتها في سوق السيارات الفاخرة، فعادة ما يتم شراء هذا النواع من الـ«MPV» من قبل الشركات لتخصيصها لرحلات كبار المسئولين بها، أو من قبل شركات سيارات الأجرة الـ (VIP)، أو الفنادق الراقية.. وتأتي السيارة في خمس فئات بسعر يتراوح ما بين 50.900 إلى 76.400 دولار وذلك وفقا لموقع «سيارتك».

بالنسبة لحجم السيارة، تبلغ أبعادها: 5222 مم طول، 2005 مم عرض، و1892 مم ارتفاع، فيما ترتكز على قاعدة عجلات 3200 مم، فيما يبلغ مساحة صندوق الأمتعة 620 مم .

التصميم الخارجي
تحتوي الواجهة الأمامية على شبكة «هونشي» اللامعة، وتتمتع ببعض التفاصيل الممتدة من الشبكة وحتى غطاء المحرك، وتأتي إطارات نوافذها بتطعيمات من الكروم، بينما حصلت الأبواب على بعض التفاصيل باللون الأحمر واما عن الجزءالخلفي فقد زينته هونشي بشريط من الكروم.

داخلية السيارة
تتسع المقصورة لسبعة مقاعد جرى توزيعها كالآتي: مقعدان في الصف الأول، ومقعدان في الصف الثاني وثلاث مقاعد في الصف الثالث.. ولعل أول ما يلفت الانتباه داخلها هو فرش المقاعد بالجلد الأبيض، ولمسات الخشب، إلى جانب شاشتين إعدادت، وحامل شاحن لاسلكي يطفو على الكونسول المركزي، كما تأتي السيارة بنظام صوت «Dynaudio» بـ16 مكبرا للصوت.
ويتمتع ركاب الصف الثاني بطاولات صغيرة قابلة للطي مثبتة خلف مقاعد الصف الأول. وتتميز المقاعد باتساعها وقابليتها للتعديل بـ16 وضع، كما تأتي بمساند للذراعين والقدمين إلى جانب خاصية التهوية والتدليك.

محرك السيارة
تعتمد HQ9 على محرك بنزين سعته 2.0 لتر متصل بشاحن تيربو، ونظام هجين 48V قادرا على توليد قوة 252 حصانًا وعزم دوران 380 نيوتن متر ، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي ذي ثماني سرعات، بحيث تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 9.5 ثانية، فيما يبلغ حجم استهلاكها للوقود 8.8 لتر / 100 كم.
وفيما يتعلق بالسلامة تشمل وظائف المساعدة في القيادة لديها: نظام الركن الذاتي، نظام ثبات السرعة التكيفي، وفرامل طوارئ أوتوماتيك أثناء القيادة الليلية.

«هونشي» الصينية تطلق «HQ9».. أول سيارة «MPV» لها
«هونشي» الصينية تطلق «HQ9».. أول سيارة «MPV» لها
«هونشي» الصينية تطلق «HQ9».. أول سيارة «MPV» لها
«هونشي» الصينية تطلق «HQ9».. أول سيارة «MPV» لها
«هونشي» الصينية تطلق «HQ9».. أول سيارة «MPV» لها
«هونشي» الصينية تطلق «HQ9».. أول سيارة «MPV» لها
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هنا ليبيا»: خمسة وستون عاما على تأسيس الهلال الأحمر الليبي

«هنا ليبيا»: خمسة وستون عاما على تأسيس الهلال الأحمر الليبي
«هنا ليبيا»: عدسة «هنا ليبيا» تنقل احتفالات المولد النبوي مباشرةً من مختلف المدن الليبية

«هنا ليبيا»: عدسة «هنا ليبيا» تنقل احتفالات المولد النبوي مباشرةً من مختلف المدن...
«وسط الخبر»: ماذا تملك الجزائر من أوراق في الأزمة الليبية؟

«وسط الخبر»: ماذا تملك الجزائر من أوراق في الأزمة الليبية؟
كاركاتير خيري - «أوبك بلس» يخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

كاركاتير خيري - «أوبك بلس» يخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا
«ميتا» تطلق خوذة للواقع الافتراضي للاستخدام المهني

«ميتا» تطلق خوذة للواقع الافتراضي للاستخدام المهني
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (9)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (9)
أوكرانيا تحصل على أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا

أوكرانيا تحصل على أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا
بايدن: بإمكاني هزيمة ترامب مجددا في انتخابات الرئاسة

بايدن: بإمكاني هزيمة ترامب مجددا في انتخابات الرئاسة
بايدن: ستكون هناك «عواقب» على السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط

بايدن: ستكون هناك «عواقب» على السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط
هدف قاتل يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

هدف قاتل يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي إلى الدور الـ16 بعد تعادل دورتموند وإشبيلية

دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي إلى الدور الـ16 بعد تعادل دورتموند وإشبيلية
6 دول عربية تنصح رعاياها بتأجيل السفر إلى أوكرانيا

6 دول عربية تنصح رعاياها بتأجيل السفر إلى أوكرانيا
رسميا.. ناسا تحقق إنجازا تاريخيا وتنجح في تحويل مسار كويكب لحماية الأرض

رسميا.. ناسا تحقق إنجازا تاريخيا وتنجح في تحويل مسار كويكب لحماية الأرض
إنتاج النفط الليبي يواصل الارتفاع: مليون و212 ألف برميل خلال 24 ساعة

إنتاج النفط الليبي يواصل الارتفاع: مليون و212 ألف برميل خلال 24 ساعة
البنك الدولي يرجح استفادة ليبيا من ارتفاع أسعار النفط عالميا.. وينتقد «الفشل الحكومي» في مواجهة التضخم

البنك الدولي يرجح استفادة ليبيا من ارتفاع أسعار النفط عالميا.. وينتقد «الفشل ...
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7%

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7%
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني

مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
خبير اقتصادي يحذر من تبعات «التلاعب بسعر الصرف».. وينتقد عدم تدخل «المركزي» لمواجهة التضخم

خبير اقتصادي يحذر من تبعات «التلاعب بسعر الصرف».. وينتقد عدم تدخل «المركزي» ...
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
سيارة روسية متطورة للطوارئ
سيارة روسية متطورة للطوارئ
بالصور: كهربائية جديدة من «سيتروين»
بالصور: كهربائية جديدة من «سيتروين»
19 ألف دولار للحصول على «Aion» الكهربائية
19 ألف دولار للحصول على «Aion» الكهربائية
«فورد» تقرر إنتاج 22 نموذجا من الخارقة «GT LM»
«فورد» تقرر إنتاج 22 نموذجا من الخارقة «GT LM»
بالفيديو: شبابية كهربائية صديقة للبيئة من «هوندا»
بالفيديو: شبابية كهربائية صديقة للبيئة من «هوندا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
5 علامات تشير لانخفاض ضغط زيت المحرك
5 علامات تشير لانخفاض ضغط زيت المحرك...
أسباب تراجع «بوغاتي» عن تصنيع سيارات الدفع الرباعي
أسباب تراجع «بوغاتي» عن تصنيع سيارات الدفع الرباعي...
«كيا» تكشف سيارة متطورة واقتصادية في استهلاك الوقود (فيديو)
«كيا» تكشف سيارة متطورة واقتصادية في استهلاك الوقود (فيديو)...
تحفة صينية تدخل عالم السيارات المتطورة (فيديو)
تحفة صينية تدخل عالم السيارات المتطورة (فيديو)...
بالفيديو: تعرف إلى «ASX» ميتسوبيشي
بالفيديو: تعرف إلى «ASX» ميتسوبيشي...
المزيد
51 ألف دولار للحصول على أول سيارة «MPV» من «هونشي»
51 ألف دولار للحصول على أول سيارة «MPV» من «هونشي»...
«أودي E-tron» تظهر في ألمانيا
«أودي E-tron» تظهر في ألمانيا...
3 أسباب أساسية وراء أصوات الاحتكاك في سيارتك
3 أسباب أساسية وراء أصوات الاحتكاك في سيارتك...
بالفيديو: شبابية كهربائية صديقة للبيئة من «هوندا»
بالفيديو: شبابية كهربائية صديقة للبيئة من «هوندا»...
«فورد» تقرر إنتاج 22 نموذجا من الخارقة «GT LM»
«فورد» تقرر إنتاج 22 نموذجا من الخارقة «GT LM»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط