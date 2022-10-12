«أودي E-tron» تظهر في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط

استعرضت صانعة السيارات الألمانية «أودي» (Audi) النسخة الأولية من سيارتها الـSUV الكهربائية بالكامل E-tron، والتي حصلت على تحديثات منتصف العمر، ذلك خلال حدث سباقات الرالي E-Cannonball في هامبورغ بألمانيا.

وظهرت السيارة بأغطية مموهة مصممة خصيصًا مع ملصقات كبيرة توضح أنها مجرد «نسخة أولية» وذلك نقلًا عن موقع «عالم السيارات».

وفي الواجهة الأمامية، حصلت السيارة على شبكة معاد تصميمها، ومصد جديد مزود بفتحات تهوية محدثة، فيما تمتد التحديثات إلى الجزء الخلفي، فقد حصلت E-tronعلى مصد خلفي ودفيوز جديدين.

على الرغم من أن المصابيح الأمامية والخلفية تبدو هي ذاتها في الإصدار الحالي من السيارة؛ فإن الصانعة الألمانية قالت إن النسخة الأولية من E-tron تحمل «ابتكارات جديدة في الإضاءة»، وليس واضحًا في هذه المرحلة ما المقصود بتلك الابتكارات، ولكن من المحتمل أن تكون مشابهة للمصابيح الخلفية الرقمية OLED التي حصلت عليها من قبل شقيقتها Q5 ذات محرك الاحتراق الداخلي.

من المحتمل أن تساهم هذه التحديثات الداخلية في زيادة المدى ليصل إلى 600 كيلومتر في اختبار WLTP للانبعاثات واستهلاك الوقود والنطاق الكهربائي، مما يتجاوز مدى الإصدار الحالي الذي يتراوح بين 336 و436 كيلومترًا.. ستعالج هذه التحديثات الانتقادات الرئيسية للإصدار الحالي من E-tron حتى يجري طرح الإصدار الجديد الذي من المحتمل أن يحصل على اسم Q8 E-tron.

أودي تستعرض نسخة كهربائية بالكامل من سيارتها E-tron في أحدث سباق بألمانيا (الإنترنت)

أودي تستعرض نسخة كهربائية بالكامل من سيارتها E-tron في أحدث سباق بألمانيا (الإنترنت)