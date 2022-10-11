3 أسباب أساسية وراء أصوات الاحتكاك في سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط

عند قيادة السيارة قد تسمع أحيانا أصواتا غريبة، أبرزها سماع صوت احتكاك يشبه الطحن عند الالتفاف، وذلك يعني أن هناك مشكلة ما سوف تظهر في أحد الأجزاء أو المكونات الميكانيكية الداخلية.

قد تكون المشكلة في النظام ككل، أو محصورة في مكون واحد فقط من السيارة لذلك عليك معرفة الأسباب التي تنتج عنها هذه الأصوات والقيام بحل المشكلة في وقت مبكر للحفاظ على سلامتك وسلامة السيارة.

ستلاحظ أن مركز الصيانة يقوم عادة بتشخيص المشكلة من خلال الاستماع إلى نوعية الصوت الصادر وتحديد مكانه.

ولتحديد سبب المشكلة في البداية، تحتاج إلى التعرف على المصدر. فعند الالتفاف وسماع الصوت، سيكون صادرا إما من الخلف أو من الجانب الأمامي وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

ونرصد إليك بعض الأسباب المحتملة لصدور أصوات الاحتكاك عند التفاف عجلة القيادة.

محامل ضعيفة للعجلات

- إذا كنت تقود سيارتك، ولاحظت أنها تصدر بعض الأصوات عند الالتفاف يبدو وكأنه صوت طحن، يمكن أن تكون محامل العجلات ضعيفة وهي التي تقف وراء هذه الأصوات.

- إذ تعمل المحامل بمثابة العازل بين المحور والعجلة لتمنع الاحتكاك بين اثنين من الأجزاء المتحركة. لكن محامل العجلات التالفة ستؤدي إلى الاحتكاك الذي بدوره سيصدر صوت الطحن عند الالتفاف أثناء القيادة.

- في هذه الحالة، يمكن سماع الصوت نفسه أيضا عند تسارع السيارة. وبالتالي، تعتبر طريقة التخلص من هذه الأصوات بسيطة للغاية: قم بتغيير المحامل في حال كانت هي المشكلة الحقيقية.



مفاصل السرعة الثابتة

- المشاكل في مفاصل السرعة الثابتة قد تسبب أحيانا أصوات طحن عند الالتفاف، ولكن هذه المشكلة ليست شعبية ولا تحدث تكرارا فمفاصل السرعة الثابتة جزء من القابض وتلعب دورا كبيرا في عملية الالتفاف.

- يمكن أن تكون المشكلة في مفاصل السرعة الثابتة خطيرة أو ثانوية، ولكن لا تقلق. كل ما تحتاج إليه لمعرفة ما إذا كانت المسألة تتعلق بمفاصل السرعة الثابتة هو التحقق من المحور الرئيسي.