بالفيديو: شبابية كهربائية صديقة للبيئة من «هوندا»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «هوندا» سيارة Prologue)) الجديدة، التي حصلت على أفضل معايير المركبات الشبابية الحديثة.

وتأتي السيارة بهيكل كروس أوفر مبني على منصات (Ultium) الشهيرة التي طورتها «جنرال موتورز»، والتي اختبرت سابقا مع سيارات Chevrolet Blazer EV الكهربائية وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

وحصلت السيارة على أنظمة إضاءة متطورة تعتمد على مصابيح LED، وعلى عجلات بمقاس 21 إنشا، أما هيكلها فأتى بطول 4 أمتار و87 سنتيمترا، عرضه 198 سم، وارتفاعه 164 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 309 سم.

وداخليا جهّزت هذه السيارة بصفين من المقاعد المريحة التي تتسع لخمسة ركاب، وزودت واجهة القيادة فيها بشاشتين، واحدة قبالة السائق بمقاس 11 بوصة، وأخرى لمسية ثبتت في من منتصف الواجهة مقاسها 11.3 بوصة.

وزودت «هوندا» هذه المركبة بأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وأنظمة الحفاظ على المسار، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة في اليابان والولايات المتحدة وعدة أسواق عالمية أخرى، وأن تعمل بمحركات كهربائية صديقة للبيئة.



