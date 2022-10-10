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«فورد» تقرر إنتاج 22 نموذجا من الخارقة «GT LM»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 04:00 مساء
«فورد» تقرر إنتاج 22 نموذجا من الخارقة «GT LM»
الصانعة فورد تكشف إنتاج السيارة الخارقة جي تي بإصدار إل أم المستوحى من «لومان» (الإنترنت)
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كشفت فورد عن إصدارها الجديد من السيارة الخارقة (جي تي إل إم / Ford GT LM) المستوحى من عالم السباق، وسيتم إنتاج 22 نموذجا فقط من موديل 2022، إلى جانب طرح أكثر من نسخة طراز فورد «جي تي هولمان مودي هيريتاج إيدشين 2022» التي جرى الكشف عنها في وقت سابق من هذا العام.

سيحتوي كل إصدار من طراز «هيريتاج إل إم» على لمسات باللون الأحمر أو الأزرق تكريماً لسيارة جي تي (GT) الأيقونة الفائزة للعام 2016.
بينما تتميز «جي تي إل إم» أيضا بعناصر فريدة مطبوعة ثلاثية الأبعاد، وعناصر معاد توجيهها لسيارة سباق فورد جي تي لومان التي أحتلت المركز الثالث للعام 2016، مع تصميم داخلي مفصل من خامات «ألكانتارا».

كما هو الحال مع الإصدارات التراثية السابقة، تنطبق العوامل المحددة على الزخارف الخارجية والداخلية، بينما يحتفظ «جي تي إل إم» بمحرك إيكوبوست V6 سعة 3.5 لترا بشاحن توربيني مزدوج، بقوة 660 حصانا.
فعلت فورد المستحيل للفوز بسباق لومان 24 ساعة من خلال ثلاث سيارات (جي تي 40). فعلوا ذلك بأسلوب مذهل، حيث حصلوا على المركز الأول والثاني والثالث.

بعد 50 عاما، كرر التاريخ نفسه بسيارة «فورد جي تي»، وحقق الجيل الثالث من السيارة الخارقة انتصارا، حيث احتلت «فيراري» المركز الثاني على منصة التتويج بعد «فورد جي تي رقم 68» وسيارة المركز الثالث رقم 69.

يتميز الشكل الخارجي لسيارة «فورد جي تي إل إم» للعام 2022، بلمسات حمراء أو زرقاء وألياف كربون مكشوفة اختيارية باللون الأحمر أو الأزرق على الأطراف السفلية. يتضمن ذلك الفاصل الأمامي والعتبات الجانبية وعتبات الأبواب والناشر الخلفي. كما تتوفر فتحات فتحة المحرك وسيقان المرايا إما بلون أحمر أو أزرق كربون مكشوف.

كما تأتي «إل إم إيدشين» بعجلات كربونية مكشوفة مقاس 20 بوصة مع لمسات باللون الأحمر أو الأزرق على البراميل الداخلية. سوف يختبئ خلفها ملاقط مكابح بريمبو مطلية باللون الأسود، بينما العجلات نفسها مثبتة في مكانها بواسطة صواميل من التيتانيوم مطلية باللون الغامق.
أخيرا يحتوي الجزء الخلفي عادما مزدوجا فريدا بطباعة ثلاثية الأبعاد مصنوع من التيتانيوم وشارة مماثلة بطباعة ثلاثية الأبعاد من التيتانيوم «جي تي إل إم».

في الداخل، تتميز «جي تي إل إم» بتصميم داخلي مفصل، مع مقاعد من ألياف الكربون ملفوفة في «ألكانتارا»، ومقعد السائق ملون، إما باللون الأحمر أو الأزرق.

على الرغم من بقاء مقعد الراكب الأمامي الأبنوسي، إلا أنه سيتم تشذيبه بخياطة باللون الأحمر أو الأزرق لتتناسب مع جانب السائق. حتى زر بدء تشغيل المحرك يتماشى مع التنسيق اللوني المسيطر على المقصورة الداخلية للسيارة.

يتوفر إصدار فورد جي تي إل أم للطلب حاليا في حين لم يتم الإعلان عن الأسعار بعد، بينما أكدت الشركة أن تسليم 22 وحدة من الأصدار الجديد سيبدأ في خريف هذا العام، مع أنتهاء الإنتاج بحلول نهاية عام 2022.

الصانعة فورد تكشف إنتاج السيارة الخارقة جي تي بإصدار إل أم المستوحى من «لومان» (الإنترنت)
الصانعة فورد تكشف إنتاج السيارة الخارقة جي تي بإصدار إل أم المستوحى من «لومان» (الإنترنت)
الصانعة فورد تكشف إنتاج السيارة الخارقة جي تي بإصدار إل أم المستوحى من «لومان» (الإنترنت)
الصانعة فورد تكشف إنتاج السيارة الخارقة جي تي بإصدار إل أم المستوحى من «لومان» (الإنترنت)
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