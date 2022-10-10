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19 ألف دولار للحصول على «Aion» الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 01:29 مساء
19 ألف دولار للحصول على «Aion» الكهربائية
الصين تكشف واحدة من أفضل السيارات الكهربائية.. تعرف إليها
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اعتبرت سيارة «Aion Y» الصينية واحدة من أنجح المركبات الكهربائية التي طرحت في العالم، حيث حققت مبيعات وصلت إلى 12 ألف سيارة شهريا، لذا قررت شركة GAC تعديلها وجعلها أكثر تطورا.

وتبعا للخبراء في (GAC) فإن السيارة الجديدة جاءت أكثر تطورا بشكل ملحوظ مقارنة بمركبات «Aion Y» السابقة، وحصلت على تعديلات خارجية وداخلية ملحوظة وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وحصلت Aion Y Plus على هيكل هاتشباك انسيابي طوله 4 أمتار و53 سنتيمترا، أما المسافة بين قاعدتين العجلات فيها فازدادت لتصبح 275 سم، كما زادت سعة الصندوق الخلفي فيها بمقدار 39 ليتر مقارنة بالجيل السابق من سيارات «Aion».

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وخارجيا جهزت السيارة بمصابيح (LED) جديدة كليا، وممتصات صدمات معدلة، وعجلات بمقاس 17 و19 إنشا، أما واجهة القيادة فيها فحصلت على شاشة قبالة السائق بمقاس 10.25 بوصة، وثبتت في منتصفها شاشة لمسية متطورة بمقاس 14.6 بوصة.

أنظمة أمان متطورة
تتمتع المركبة بأنظمة أمان متطورة تعتمد على حساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، فضلا عن تجهيزها بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ووسائد أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

وتعمل المركبة بمحركات كهربائية بعزم 184 و204 أحصنة، كما زودت ببطاريات تكفيها لقطع مسافات تتراوح ما بين 510 و610 كلم بالشحنة الواحدة، أما سعرها في الأسواق العالمية فسيكون نحو 19700 دولار.
 

 

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